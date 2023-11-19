Сериал «Большая маленькая ложь» получит третий сезон

«Я люблю «Большую маленькую ложь», потому что он пришёл в мою жизнь, когда появились дети, и я хотела оставить работу. А потом выяснилось, что Риз Уизерспун и я можем спродюсировать это телешоу, - признала Николь в коротком видеоролике, опубликованном в соцсетях. – Вы все его видели, был огромный успех. Мы дадим вам возможность посмотреть третий сезон».