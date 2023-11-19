Сериал «Большая маленькая ложь» получит третий сезон
Николь Кидман сделала громкое заявление об одном из своих телепроектов. Выступая на CME Group Tour Championship, 56-летняя актриса рассказала, что сериал HBO «Большая маленькая ложь» вернётся с третьим сезоном, спустя четыре года после выхода второго сезона.
«Я люблю «Большую маленькую ложь», потому что он пришёл в мою жизнь, когда появились дети, и я хотела оставить работу. А потом выяснилось, что Риз Уизерспун и я можем спродюсировать это телешоу, - признала Николь в коротком видеоролике, опубликованном в соцсетях. – Вы все его видели, был огромный успех. Мы дадим вам возможность посмотреть третий сезон».
«Большая маленькая ложь» основан на одноимённом романе Лианы Мориарти. В жанре чёрной комедии рассказывается история убийства и его последствий в тихом прибрежном городке в Калифорнии - Монтерее. Среди любящих матерей, успешных мужей, красивых детей и потрясающих домов есть сообщество, подпитываемое слухами и разделённое на богатых и неимущих, вскрывающее разрушенные отношения между супругами, родителями и детьми, друзьями и соседями. Происходящее мы видим глазами трёх женщин – Мэделин, Селесты и Джейн, которые исследуют социальные мифы о достижении совершенства, романтизации брака, секса, родительства и дружбы.
Этих трёх типичных матерей Монтерея сыграли Риз Уизерспун, Николь Кидман и Шейлин Вудли. В проекте также приняли участие Лора Дерн, Зои Кравиц, Александр Скарсгард, Адам Скотт и Мэрил Стрип.Сериал получил шесть премий «Эмми», четыре «Золотых глобуса» и другие престижные награды.