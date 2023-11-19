Для просмотра с любимым: 5 веселых романтических комедий на вечер

Спор о том, что посмотреть вечером, возникается едва ли не в каждой паре из-за разных вкусов и предпочтений. Мы постараемся разрешить ситуацию, посоветовав пять романтических комедий, которые наверняка будут интересны каждому.

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Отпуск по обмену (2006)

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Уютная романтическая комедия о том, как англичанка (Кейт Уинслет) и американка (Кэмерон Диас) меняются домами перед Рождеством. Каждая из них находит на новом месте того, с кем будет счастлива.

Простые сложности (2009)

Фильм рассказывает историю женщины (Мэрил Стрип), которая закрутила интрижку с бывшим мужем (Алек Болдуин) спустя 10 лет после развода. Мужчина, к слову, несвободен. Вот уже целое десятилетие он находится в браке с той, к которой и ушел из семьи. Главная героиня же пытается решить дилемму: попробовать вернуть экс-супруга или построить счастье с новым мужчиной (Стив Мартин), который оказывает ей знаки внимания.

Значит, война! (2012)

Агенты ЦРУ и лучшие друзья (Том Харди и Крис Пайн) начинают борьбу за внимание красотки (Риз Уизерспун), используя все привилегии, которые им доступны по работе. Вместе с тем жизнь агентов усложняет террорист, который подготовил план мести за сорванные ранее парнями планы.

Эта дурацкая любовь (2011)

Жизнь примерного семьянина (Стив Карелл) внезапно рушится из-за измены жены. В баре мужчина знакомится с дамским угодником (Райан Гослинг), который заставляет его снова поверить в себя и начать жизнь с чистого листа. В то же время жизнь ловеласа переворачивает девушка (Эмма Стоун), которая на удивление не поддается его классическим приемам.

Без ответа (2023)

Парень-фермер (Крис Эванс) влюбляется в девушку (Ана де Армас), которой продал растение. Во время первой встречи он приглашает ее на свидание, которое проходит отлично. Мужчина делает вывод, что понравился красотке, поэтому продолжает неустанно написывать ей, но та не отвечает. Главный герой выясняет местоположение особы и отправляется на ее поиски в Европу. Там он узнает шокирующую правду о понравившейся ему девушке, едва не лишившись жизни.