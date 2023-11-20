Ридли Скотт ответил историкам на критику «Наполеона»

Наполеон умирает, затем, 10 лет спустя, кто-то пишет о нём книгу. Потом кто-то берёт эту книгу и пишет другую, и так, спустя 400 лет, появляется много мифов. Когда меня критикуют историки, я их спрашиваю: «Извините, вы там были? Нет? Ну вот и заткнитесь».