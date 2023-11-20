«Мистер и миссис Смит» скоро получат ремейк — объявлена дата выхода сериала

Сервис Amazon Prime объявил дату выхода сериала «Мистер и миссис Смит».

Объявлена дата выхода сериала «Мистер и миссис Смит»
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Перезагрузка одноименного фильма 2005 года с Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли выйдет 2 февраля 2024 года.

Все восемь эпизодов выйдут в день премьеры.

В новой версии истории главные роли сыграли Дональд Гловер и Майя Эрскин. Гловер также выступил продюсером шоу.

Сериал сфокусируется на темах брака, развода, доверия, одиночества и командной работы.

В отличие от оригинала, в новой версии герои устраиваются в шпионскую организацию и вступают в фиктивный брак для заданий. Жизнь парочки усложняется, когда они начинают испытывать чувства друг к другу.