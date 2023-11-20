Объявлена дата выхода сериала «Мистер и миссис Смит»

«Мистер и миссис Смит» скоро получат ремейк — объявлена дата выхода сериала
Сервис Amazon Prime объявил дату выхода сериала «Мистер и миссис Смит».
Перезагрузка одноименного фильма 2005 года с Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли выйдет 2 февраля 2024 года.
Все восемь эпизодов выйдут в день премьеры.
В новой версии истории главные роли сыграли Дональд Гловер и Майя Эрскин. Гловер также выступил продюсером шоу.
Сериал сфокусируется на темах брака, развода, доверия, одиночества и командной работы.
В отличие от оригинала, в новой версии герои устраиваются в шпионскую организацию и вступают в фиктивный брак для заданий. Жизнь парочки усложняется, когда они начинают испытывать чувства друг к другу.