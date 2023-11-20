В комедии "Иван Васильевич меняет профессию" заметили странный ляп

В нескончаемой коллекции киноляпов пополнение. В невнимательности уличены создатели одной из самых популярных отечественных комедий "Иван Васильевич меняет профессию". Опять.

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Оказалось, что люди, ответственные за декорации проекта, а с ними и остальная съемочная группа недосмотрели за… состоянием воды и растительности в аквариуме в квартире Шурика. На что бдительно обращает внимание ресурс РБК Life.

Итак, на одном кадре, когда домой возвращается легкомысленная жена Шурика Зинаида, и царь-батюшка ретируется за штору, мы с неодобрением видим, что водица в аквариуме инженера Александра Сергеевича Тимофеева совсем запущена: она мутная и болотистая.

Российская Газета

Следующий кадр - Зинаида отдергивает шторы - и вода в емкости вдруг внезапно чиста. Плюс в нее откуда-то странно нападали водоросли. Ну или всплыли.

Российская Газета