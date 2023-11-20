В российский прокат выходит биографический фильм «Крецул»

Дебютная полнометражная работа Александры Лихачёвой , основанная на биографии дзюдоиста и чемпиона Паралимпийских игр 2004 года, Олега Крецула, будет представлена в российских кинотеатрах 14 декабря после показов на фестивале «Короче» и Международном кинофестивале в Сан-Паулу.

Основой сюжета являются реальные события из жизни дзюдоиста Олега Крецула, произошедшие с ним с 1997 по 2001 год. Будучи мастером спорта, вице-чемпионом Европы и членом олимпийской сборной в Атланте, герой попадает в аварию и теряет зрение. Вместе с другом детства и тренером Виталием Глигором ему предстоит вернуться в спорт высоких достижений.