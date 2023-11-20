Ридли Скотт рассказал о реакции Стэнли Кубрика на культовую сцену в «Чужом»

Мне позвонил Стэнли Кубрик во время премьеры «Чужого» и сказал: «Это Стэнли Кубрик». Я сказал: «Отвали!». Он сказал: «Нет, это Стэнли Кубрик. Я смотрел „Чужого“. Как тебе удалось вытащить это существо из груди того парня?».