Фильм «По щучьему велению» снова возглавил кинопрокат в России
Российский фильм «По щучьему велению» Александра Войтинского вновь стал лидером кинопроката в России и собрал 209 миллионов рублей за прошедшие выходные.
Об этом свидетельствуют данные портала Kinobusiness за период с 16 по 19 ноября.
На второй строчке рейтинга расположился российский комедийный фильм «Моя ужасная сестра – 2» режиссера Александра Галибина, который собрал 21,3 млн рублей.
Замыкает тройку франко-бельгийский триллер «Катастрофа» режиссера Жюста Филиппо, собравший 21 млн рублей.
В центре сюжета оказываются 15-летняя Сельма и ее родители, которым предстоит пережить апокалипсис.
Ранее режиссер фильма «По щучьему велению» Александр Войтинский рассказал в интервью НСН, что восьмое место, которое заняла картина «По щучьему велению» в рейтинге самых кассовых российских фильмов, — приятная неожиданность для съемочной группы. По его словам, секрет успеха фильма — симпатия и сочувствие даже к отрицательным персонажам, передает «Радиоточка НСН».