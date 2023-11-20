Фильм «По щучьему велению» снова возглавил кинопрокат в России

Российский фильм «По щучьему велению» Александра Войтинского вновь стал лидером кинопроката в России и собрал 209 миллионов рублей за прошедшие выходные.

© Кадр из фильма «По щучьему велению»

Об этом свидетельствуют данные портала Kinobusiness за период с 16 по 19 ноября.

На второй строчке рейтинга расположился российский комедийный фильм «Моя ужасная сестра – 2» режиссера Александра Галибина, который собрал 21,3 млн рублей.

Замыкает тройку франко-бельгийский триллер «Катастрофа» режиссера Жюста Филиппо, собравший 21 млн рублей.

В центре сюжета оказываются 15-летняя Сельма и ее родители, которым предстоит пережить апокалипсис.