Сборы "По щучьему велению" превысили 2 млрд рублей
Киносказка "По щучьему велению" менее чем за месяц собрала в прокате 2 млрд 52 млн рублей, согласно данным системы учета ЕАИС.
Причем в первый уик-энд было продано билетов на 401,2 млн рублей, а во второй - почти в два раза больше, 786,8 млн рублей. Обычно интерес к новинкам у зрителей снижается.
Бюджет картины составил 660 млн рублей. Режиссер - Александр Войтинский ("Дед Мороз. Битва магов", "Метод 2"), сценарий Александра Архипова.
В ролях: Никита Кологривый, Фёдор Лавров, Мила Ершова, Алина Алексеева, Агриппина Стеклова, Юрий Колокольников, Роман Мадянов.