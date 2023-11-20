Сборы "По щучьему велению" превысили 2 млрд рублей

Киносказка "По щучьему велению" менее чем за месяц собрала в прокате 2 млрд 52 млн рублей, согласно данным системы учета ЕАИС.

Причем в первый уик-энд было продано билетов на 401,2 млн рублей, а во второй - почти в два раза больше, 786,8 млн рублей. Обычно интерес к новинкам у зрителей снижается.