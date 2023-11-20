Начались съемки новогодней комедии "Папу маме заверните" с Нагиевым и Шпицей в главных ролях
Также в фильме будет звёздный состав: Виталия Корниенко ("Новые Папины дочки", "Лед 2", "Вампиры средней полосы", "Лучше, чем люди"), Сергей Астахов, Анна Хилькевич, Роман Попов, Михаил Тарабукин, Михаил Богдасаров, Олег Тактаров, Надежда Сысоева (участница "Камеди вумен"), а также полный состав команды КВН "Северный десант". В качестве режиссёра-постановщика выступает Иван Архипов.
Съёмки начались в Санкт-Петербурге с 15 ноября 2023-го, а выход фильма планируется на зимние праздники 2024/2025 года.
По сюжету главная героиня – дочка учительницы и растет без отца. Под Новый год она решает порадовать маму и исполнить ее заветное желание, подарив ей необычный подарок, – ужин со "звездой" (с любимым актёром мамы). Девочка находит праздничное агентство, которое готово воплотить её идею. Но есть одна проблема: стоимость такого подарка — сумма с пятью нулями. Тем временем до Нового года остаётся три месяца.
На помощь девочке приходят её друзья-музыканты, с которыми они постоянно зависают на крыше и поют песни под гитару. Дети объявляют своеобразный челлендж по сбору средств на подарок: они моют машины, устраиваются промоутерами, пишут тексты для начинающих блогеров, помогают сдавать экзамены онлайн, выступают на улицах города с музыкальными номерами…
Правда ли, что под Новый год случаются настоящие чудеса? Удастся ли героине сделать маму счастливой и узнать, кто её отец? И смогут ли отважные ребята собрать нужную сумму в срок? Ведь праздничный ужин должен состояться вопреки всему!