Начались съемки новогодней комедии "Папу маме заверните"

© Ревизор - культура

Съёмки начались в Санкт-Петербурге с 15 ноября 2023-го, а выход фильма планируется на зимние праздники 2024/2025 года.

По сюжету главная героиня – дочка учительницы и растет без отца. Под Новый год она решает порадовать маму и исполнить ее заветное желание, подарив ей необычный подарок, – ужин со "звездой" (с любимым актёром мамы). Девочка находит праздничное агентство, которое готово воплотить её идею. Но есть одна проблема: стоимость такого подарка — сумма с пятью нулями. Тем временем до Нового года остаётся три месяца.

На помощь девочке приходят её друзья-музыканты, с которыми они постоянно зависают на крыше и поют песни под гитару. Дети объявляют своеобразный челлендж по сбору средств на подарок: они моют машины, устраиваются промоутерами, пишут тексты для начинающих блогеров, помогают сдавать экзамены онлайн, выступают на улицах города с музыкальными номерами…