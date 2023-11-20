Двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов высказался о фильме «Хоккейные папы», который выйдет в российский прокат 23 ноября 2023 года.

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«Я могу сказать, что история успеха людей из простых семей, которые сумели добиться этого успеха, падая и поднимаясь, когда рядом была семья и близкие люди, — это тема, которая привлекает. Такие фильмы смотрят люди многих поколений. Зрители просто устали от кино, которое не несёт ничего, кроме агрессии.

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Я думаю, что Ночная лига родилась как раз из этого. Мы поняли, что люди должны иметь цель, гоняя шайбу не просто во дворе, а именно собираясь в команды, нацеливаясь на результат, при поддержке семьи и с участием детей, а в некоторых случаях и внуков. Это фантастическая сама по себе атмосфера, в которую ты окунаешься, приходишь, и ты оттуда уже никогда не уйдёшь.

Я всегда умиляюсь, когда вижу, что сразу три поколения — дедушка, сын и внук — выходят на лёд и играют в хоккей. Я не думаю, что какой-то другой вид спорта может этим похвастаться. Это удивительный мир, он вовлекает и не отпускает. Мне кажется, фильм как раз об этом. О том, что для многих это мечта. Этот фильм про то, насколько важно сегодня проводить время не за компьютером, а заниматься делом, которое всем интересно.

Приходите в кино на «Хоккейные папы»! Это фильм про жизнь, про возможность познать мир, о котором ты, может быть, и мечтал в детстве, но не получилось по разным причинам, или вернуться в детство, встав на коньки в возрасте 40, 50 или 60 лет.