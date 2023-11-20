Семейный фильм "Хоккейные папы" выйдет в российский прокат
Семейный спортивный фильм "Хоккейные папы" выйдет в российский прокат 23 ноября. Об этом "Газете.Ru" сообщила пресс-служба компании "НМГ Кинопрокат".
По сюжету Андрей (Алексей Бардуков) - тренер детской хоккейной команды маленького провинциального городка, чью размеренную жизнь нарушает известие о том, что единственный в городе ледовый дворец, где он тренирует детей, собираются снести.
Чтобы не допустить сноса, нужно победить в любительском турнире по хоккею, и команду собирают из отцов маленьких хоккеистов.
"Мой персонаж Андрей Фролов - прекрасный добрый светлый человек, знающий, что ему нужно. Он идет к своей цели с целеустремленностью настоящего спортсмена. Иногда, конечно, как все люди, он неправильно расставляет жизненные приоритеты, но всегда исправляет ошибки", - сказал он.
По словам Бардукова, с героем его роднят принципиальность и целеустремленность.
"Я с удовольствием погрузился в атмосферу хоккея и благодаря своему герою открыл для себя этот спорт", - говорит актер.
Также в фильме сыграли Аня Чиповская, Михаил Пореченков, Юрий Чурсин, Алексей Кравченко, Александр Обласов, Даниил Вахрушев, Полина Гагарина и другие. Накануне режиссер нового "Домовенка Кузи" рассказал о работе над фильмом.