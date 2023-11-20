Семейный фильм "Хоккейные папы" выйдет в российский прокат

"Мой персонаж Андрей Фролов - прекрасный добрый светлый человек, знающий, что ему нужно. Он идет к своей цели с целеустремленностью настоящего спортсмена. Иногда, конечно, как все люди, он неправильно расставляет жизненные приоритеты, но всегда исправляет ошибки", - сказал он.