Появился первый кадр из фильма «Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Фоули» с Эдди Мерфи

Издание Empire опубликовало первый кадр из фильма «Полицейский из Беверли-Хиллз» с подзаголовком «Аксель Фоули». На нём можно увидеть, как героя Эдди Мёрфи готовятся арестовать правоохранительные органы на глазах у большой толпы людей. Премьера ленты состоится в 2024 году на Netflix.

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События четвёртой части серии развернутся в наши дни. По сюжету герой Мёрфи вновь прибывает в Калифорнию, где его напарником становится полицейский средних лет — его сыграл Джозеф Гордон-Левитт («Начало»). Судя по всему, оба окажутся втянуты в некое преступление, в котором Акселю Фоули вновь придётся использовать свою смекалку на грани нарушения закона.