Крис Пайн: я обязательно вернусь в продолжении фильма «Подземелья и драконы»

Актёр Крис Пайн, звезда недавнего приключенческого фильма «Подземелья и драконы: Честь среди воров», поделился своими мыслями о продолжении ленты. По словам артиста, у него нет точной информации о возможном сиквеле, однако он уверен, что продолжение точно не заставит себя ждать.

© Чемпионат.com

До меня тоже дошли слухи о продолжении. Но я пока ничего не знаю. Уверен, что это действительно может произойти. Я бы точно сыграл в продолжении.

«Подземелья и драконы: Честь среди воров» — экранизация настольной ролевой игры Dungeons & Dragons, действие которой разворачивается во вселенной Забытых королевств. Картина получила положительные отзывы от зрителей и критиков: многие называют фильм отличной адаптацией культовой настолки с примесью «Пиратов Карибского моря».