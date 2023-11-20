Авторы «Голодных игр: Баллада о змеях и певчих птицах» довольны стартовыми сборами фильма

По итогам первого уикенда фильм «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах» заработал в США $ 45 млн и ещё $ 53,5 млн – в остальном мире. Это хороший результат для картины с бюджетом в $ 100 млн — лента может отбить затраты на производство уже по итогам двух недель проката.

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Стартовые сборы картины уже прокомментировал Адам Фогельсон, вице-председатель Lionsgate Motion Picture Group. По его словам, лента стартовала ниже ожиданий в США и выше ожиданий в остальном мире.

Мы оказались немного меньше прогнозов в США и немного больше прогнозов на международном уровне, поэтому довольны результатом. Это будет отличный бизнес-проект для Lionsgate.