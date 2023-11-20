Сериал «Волшебный участок»: обзор, где смотреть в России

Баба-яга и Змей Горыныч в эпоху интернета.

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9 ноября в онлайн-кинотеатре Okko стартовал сериал «Волшебный участок». Это самый оригинальный и смешной российский проект за долгие годы. Если соскучились по изобретательным мирам и хорошими шуткам, не пропускайте его.

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«Волшебный участок»: где смотреть?

«Волшебный участок» выходит на Okko. Сейчас доступны два эпизода из восьми, финальный выйдет 28 декабря.

Видео доступно на YouTube-канале «Онлайн-кинотеатр Okko». Права на видео принадлежат Okko.

Необычный мир

Фильмы и сериалы по мотивам русских народных сказок выходят часто, но миры там всегда избитые. Баба-яга живёт в избушке посреди леса, Змей Горыныч сжигает деревянные города, а богатыри валяются на деревенской печи. Скука!

В «Волшебном участке» всё иначе: события разворачиваются в наши дни, а герои пользуются новыми технологиями. К примеру, Баба-яга стала интернет-мошенницей, которая продвигает сомнительную криптовалюту, а лешие натягивают шапки-невидимки и грабят банки.

Волшебные вещи и мифические существа создают много проблем: то Змей Горыныч спалит половину города, то невидимые гномы заселятся в квартиру и сведут жильцов с ума. Чтобы разбираться с такими неприятностями, создана волшебная полиция. Она во всём похожа на обычную (камеры, наручники, уазики), но специализируется именно на сказочных делах.

Естественно, особый отряд использует в работе легендарные вещи: сапоги-скороходы дают суперскорость, гусли-самоплясы заставляют врагов танцевать, а меч-кладенец рубит головы самым могущественным негодяям. Смотреть на работу этих вещиц в современной Москве необычайно весело.

Самый смешной российский сериал

При просмотре «Волшебного участка» часто смеёшься в голос. Не улыбаешься, не весело хмыкаешь, а сгибаешься, хватаясь за живот. Каждый эпизод переполнен грамотно написанными и хорошо рассказанными шутками.

Главный источник юмора — гном-матерщинник в исполнении комика Ильи Соболева. Его мимика, жестикуляция и голос постоянно порождают курьёзные ситуации и разряжают обстановку после суровых сражений. Возрастной рейтинг «18+» помогает персонажу раскрыться: в сериале будто нет запретных тем и недопустимых фраз — шутят обо всём и жёстко.

Часть юмора построена на фольклоре. Чего стоит финал второго эпизода, где герои используют не те гусли и пускаются в пляс в самой неподходящей ситуации. Получилось максимально комично.

Все персонажи запоминаются

В сериале много персонажей, и у всех есть яркая черта или свой звёздный час. Взять хотя бы Бабу-ягу, которая ради заработка пойдёт на всё. Старушка даже превращается в красотку и за деньги оголяется перед камерой. Поверьте, такой ведьмы вы ещё не видели!

Или же начальник волшебного участка. В первом эпизоде он случайно съедает молодильное яблоко и превращается в ребёнка. В таком виде и проводит собеседования, допросы, планёрки — всё с присущими важному боссу грубостями, которые из-за облика звучат особенно нелепо.

Главную роль исполняет Николай Наумов, тот самый Колян из «Реальных пацанов». Когда-то его герой был стрелком в элитном отряде, но теперь спился. Служба в волшебном отряде — его последний шанс остаться на плаву. Наумов хорошо отыгрывает обывателя, который только узнал о сказочных существах и пытается быть полезным. Смотреть на него приятно — как и на других персонажей.

В каждой серии много захватывающих моментов

«Волшебный участок» — процедурал, где герои каждый эпизод решают новую проблему. В первой серии врагами становятся лешие в шапках-невидимках, во второй — смертоносный Змей Горыныч с расщеплением личности. Каждую разборку сопровождают драма и эпик: то герои попадают в плен, то Москва горит синим пламенем.

Сквозной сюжет тоже есть. Он связан с Кощеем, который выступает этаким Волан-де-Мортом. Когда-то злодей собрал злых существ и чуть не захватил мир — к счастью, его победили. С тех пор все считают Кощея мёртвым, но на деле он набирает силу и вот-вот вернётся. На что он способен? Какие неприятности создаст? Хочется поскорее узнать.

Визуал и операторская работа — на высоте

Визуал впечатляет с первых же кадров. Нам показывают ворона, который летит над главными достопримечательностями Москвы: от храма Христа Спасителя до «Москва-Сити». Камера всё время следует за ним — причём без монтажных склеек. Выглядит роскошно!

В сериале много моментов, когда чувствуешь: создатели сериала очень старались. Они продумывали интерьер каждого помещения, выбирали хорошие ракурсы, доводили дубли до идеала. Вот почему к визуалу не придраться.

«Волшебный участок»: стоит ли смотреть?