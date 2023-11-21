На экраны выходит испанский хоррор "Бугимен. Начало легенды"

Взрослые любят пугать детишек. Чтобы не шумели, не бегали, не прыгали, а лучше всего - беспрерывно спали. Поэтому были изобретены разные пугалки: вот придет Баба-яга, Бармалей, Серый Волк, Дядя Степа милиционер!.. В знойной Испании для устрашения непослушных придуман Эль Кукуй, он же Коко, он же Бугимен. Существо неопределенной формы и неясного пола, но очень страшное.

Испанцы на своих корридах, дразня ни в чем не повинных быков, привыкли к жестокости, и Бугимен будет пострашнее нашей Кикиморы - он приходит детишек истреблять.

На этой легенде и основан новый испанский "Бугимен", который уже в названии подчеркивает, что его интересуют истоки жуткой сказки: "Начало легенды".

Это вторая картина молодого режиссера Анхеля Гомеса Эрнандеса, удачно стартовавшего ужастиком "Я слышу голоса". Там семья с маленьким сыном переезжает в старый дом, полный таинственных паранормальных явлений.

В новом "Бугимене" вдова Клаудия с тремя детьми тоже переезжает в городок Гадор, что в Андалузии. Тот самый, где 28 июня 1910 года произошло чудовищное преступление - бесследно исчез маленький Бернардо (фильм и начинается интригующим ретро с безгрешным отроком, сгинувшим в темных лесах). Затем действие перенесется в наши дни к вдовушке и ее детишкам, легкомысленно приехавшим в самый опасный город Испании, дети там исчезают до сих пор.

Сделать пугалку в кино не сложнее, чем в очередной раз устрашить пугливое дитя милиционером. Есть безотказно работающий набор: взвинченная, терзающая нервы музыка, преувеличенно грохочущие звуки, оглушительный треск, громоподобный шорох, адское подвывание на низах... Свечи с их зыбким светом и замогильными тенями. И обязательно темнота в кадре, так, чтобы зрители не столько видели, сколько угадывали и фантазировали. Новая картина Эрнандеса построена на этом вся, от начала до финала.

По жанру это помесь стандартного хоррора с приключенческим фильмом для подростков. Взрослые в городке Гадоре вконец деморализованы, они то ли не верят в чертяку Бугимена, то ли не хотят связываться с дьявольщиной, но дети будут пропадать, пока сами же не решатся вывести нечистую силу на чистую воду. И самая отважная из них с группой смелых малышей войдет в дом уединенный, где, по слухам, затаилось логово злобного Кукуя. Они действительно все очень храбрые: выберут для своей безумной вылазки темное время суток. Конечно, по жизни именно темноты детишки боятся больше всего, но ведь надо перепугать и скептичных зрителей, а кого испугаешь при ярком свете и четкой картинке! Будут, конечно, в фильме детские черепа и неразборчивый тлен в подвалах, но спишем это на другие, менее чувствительные, нам чуждые культурные традиции и просто зажмуримся.

Третий жанр, с которым состыкован фильм, - поучительная назидалка. Любознательные дети по ходу дела докопаются до главного - до мотивов, движущих злодеем. Обнаруженный ими во мгле подвала старик, единственный спасшийся из когда-то похищенных Бугименом детишек и почему-то все годы живший в берлоге отшельником, им откроет, что злодей питается... чувством вины несправедливо обиженных ребят. Ну, например, мама выпалит шалуну что-нибудь резкое, тот обидится, и это для Кукуя как для шалуна шоколадка. Или вот, по фильму, маленький Лукас стал виновником гибели отца и таит в себе эту страшную правду, мучаясь все тем же чувством вины. А мама не сможет скрыть шок, услышав такое признание, и все: Лукас теперь первый кандидат на скорую пропажу.

Мораль фильма возглашается умной девочкой толпе взрослых в мегафон: нельзя травмировать ребенка, нельзя, чтобы он чувствовал себя виноватым. Ребенок не идет спать, не ест морковку, ударил кошку - в ответ надо только растроганно улыбаться, и тогда не будет никаких Бугименов.

Фильм сделан добротно: музыка страшная, кадр темный, в роли вдовушки звезда испанского кино вполне убедительная Макарена Гомес. Использован полный арсенал классических страховидных средств, так что картина будет поминутно вызывать ностальгические воспоминания то о "Джиперсе Криперсе", то о давнем сериале "Очень странные дела", категорически не выдерживая состязания.

Не знаю, как в Испании, но в России адресная аудитория картины неопределенна: взрослых темнотой не напугаешь, современные подростки практичны и в мистику не верят, а младенцы будут орать от ужаса, заглушая страшную музыку композитора Хесуса Диаса. Все логические нестыковки спишем на четвертый жанр фильма - сказку. Мы ведь не задаемся вопросом, из каких соображений Баба-яга ковыляет в избушке на курьих ножках, куда даже водопровод не подведешь.