Вышел тизер сериала "Ходячие мертвецы. Выжившие"
Спин-офф о Рике Граймсе и Мишшон, ярких героях вселенной "Ходячих мертвецов", выйдет 25 февраля на AMC. Анонс появился в новом тизере шоу.
В первом сезоне будет шесть серий. Напомним, персонажи Граймса (Эндрю Линкольн) и Мишшон (Данай Гурира) временно покидали оригинальный сериал, но вернулись и воссоединились в 11-м сезоне.
Сам сериал "Ходячие мертвецы" завершился в 2022-м году, но уже успел подарить зрителям множество спин-оффов, самый продолжительный - "Бойтесь ходячих мертвецов", он завершился на восьмом сезоне.
Вышли в этом году: "Ходячие мертвецы: Мертвый город", "Остров мертвецов" и "Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон".