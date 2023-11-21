Вышел тизер сериала "Ходячие мертвецы. Выжившие"

Спин-офф о Рике Граймсе и Мишшон, ярких героях вселенной "Ходячих мертвецов", выйдет 25 февраля на AMC. Анонс появился в новом тизере шоу.

В первом сезоне будет шесть серий. Напомним, персонажи Граймса (Эндрю Линкольн) и Мишшон (Данай Гурира) временно покидали оригинальный сериал, но вернулись и воссоединились в 11-м сезоне.