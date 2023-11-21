Началась работа над новой частью «Джейсона Борна»

Ещё Deadline отметило, что лента на ранней стадии производства. У неё якобы ещё даже нет сценария. Как только он появится, Universal Pictures свяжется с Мэттом Дэймоном для того, чтобы он вернулся к роли Джейсона Борна. Захочет ли актёр вернуться к одному из своих самых узнаваемых образов, неизвестно.