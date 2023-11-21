Индийский фильм "Зоопарк" признан лучшим на кинофестивале "Лістападзік"

Чаще всего, когда удостаивают похвальной оценке художественную киноленту, критики делают акцент на зрелости экранного шедевра. На фестивале в белорусской столице на этот раз его заслужили создатели детского индийского фильма "Зоопарк", который признан лучшим на детском форуме "Лістападзік".

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Большой зал кинотеатра "Пионер", информирует БЕЛТА, стал основной площадкой на все три дня работы детской секции, в которую направили более трехсот заявок из более чем двадцати стран.

Прежде всего, по словам председателя жюри Светланы Суховей, индийский фильм поразил ее коллег своим разнообразием. Авторам удалось объединить калейдоскоп тем, включая становление характера, семейные ценности, желание подружиться и быть понятым среди сверстников. Словом, "Зоопарк" отличается от общепринятого представления об индийском кино, а решение жюри было "единогласное и быстрое".

Высокой оценки и приза детского жюри был удостоен и фильм российского режиссера Романа Амспера "Кукольник", который, отмечают кинокритики, подкупает безупречной "актерской игрой, именитым составом и операторской работой". Диплом за лучший сценарий получил татарстанский фильм "Мишка", а за лучшую режиссерскую работу он вручен создателю российского фильма "Как починить велосипед".

Кстати, призом зрительских симпатий детского конкурса был также награжден фильм "Кукольник". Программный директор "Лістападзіка" Елена Турова пояснила агентству, что данная награда приравнивается к золоту конкурса, подчеркнув, что именно для зрителей загораются сегодня "все звезды".