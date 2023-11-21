Режиссер Джону Ву рассказал о своих предпочтениях в кинематографе
Недавно культовый режиссёр Джон Ву, снявший «Наёмного убийцу» и «Без лица», дал интервью изданию The New Yorker и рассказал о своих предпочтениях в кинематографе.
По словам Ву, ему не нравятся фильмы с большим количеством спецэффектов. Также он не в восторге от всех кинокомиксов. Постановщику ближе по душе более реалистичные ленты вроде картин Мартина Скорсезе. А ещё Ву подчеркнул, что очень сильно хочет посмотреть «Убийц цветочной луны».
Мне никогда не нравилось смотреть фильмы с большими спецэффектами или что-либо основанное на комиксах. Я предпочитаю фильмы Мартина Скорсезе, такого рода кино. Не могу дождаться, когда посмотрю «Убийц цветочной луны». Мне нравятся старомодные фильмы, понимаете? Настоящее кино. В последнее время таких фильмов не так много.