Режиссер Джону Ву рассказал о своих предпочтениях в кинематографе

Недавно культовый режиссёр Джон Ву , снявший «Наёмного убийцу» и «Без лица» , дал интервью изданию The New Yorker и рассказал о своих предпочтениях в кинематографе.

По словам Ву, ему не нравятся фильмы с большим количеством спецэффектов. Также он не в восторге от всех кинокомиксов. Постановщику ближе по душе более реалистичные ленты вроде картин Мартина Скорсезе. А ещё Ву подчеркнул, что очень сильно хочет посмотреть «Убийц цветочной луны».