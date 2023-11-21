По сюжету герой Харламова меняется телами с персонажем Гузеевой, которая играет мать его жены в исполнении Самбурской.

Песня демонстрирует, что отношения зятя с тёщей выдержаны в стиле традиционных анекдотов на эту тему. В клипе Харламов предстаёт в роли вокалиста, Самбурская - взяла в руки бас-гитару, Лыков - трубу, а Гузеева заняла место за ударной установкой.