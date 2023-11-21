Сериал "Суперпозиция" признали лучшим на фестивале в США

Фантастический сериал "Суперпозиция", главную роль в котором исполнил актер Павел Табаков, получил четыре награды на фестивале Baltimore Next Media Web Fest в США. Об этом сообщает "Бюллетень кинопрокатчика".

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Издание подчеркивает, что, помимо прочего, шоу удостоилось приза за лучший фантастический сериал. Его также отметили в категориях "Лучший сценарий", "Лучший режиссер" и "Лучший актерский состав".

В России премьера сериала состоялась 10 ноября на онлайн-платформах Wink, "Иви", Оkko и PREMIER.

По сюжету главный герой (Павел Табаков) пытается найти своего отца - пропавшего профессора квантовой физики. Во время поисков он узнает, что отец доказал существование мультивселенной, в разных мирах живут альтернативные версии каждого человека.

Режиссером проекта выступил Вадим Валиуллин.