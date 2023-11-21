«Мне нравится быть смешной». Анастасия Калашникова — о сериале «Праздники»

Премьера сериала «Праздники» состоялась на телеканале ТНТ. Зрители вновь увидели семью Пыжовых, которая уже полюбилась многим после выхода в сентябре одноименного полнометражного фильма.

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«Вечерняя Москва» побеседовала с исполнительницей одной из главных ролей Анастасией Калашниковой.

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— Анастасия, что вас зацепило в сценарии сериала «Праздники»?

— Буду честной и откровенной… поначалу ничего! Мне прислали текст пилотной серии, она меня не заинтересовала, поэтому я отказалась идти на пробы. Но потом произошел ряд событий, и в итоге я попала на кастинг. По-настоящему же проект зацепил, когда стало известно, кто будет играть моих родителей. Услышав, что ими будут Виталий Хаев и Мария Аронова, я сказала: «Да, да и еще раз да!»

— Похожа ли героиня Лена Пыжова на вас?

— К счастью, нет! Знаете, когда речь идет о выборе работы, то для меня важнейший фактор, чтобы персонаж был как можно дальше. Так интереснее творить, искать героиню, создавать ее. Когда она на тебя похожа, все понятно, твой актерский механизм может расслабиться. А здесь нужно искать ее психофизику, осанку, думать о том, как она двигается, как разговаривает. Лена — это абсолютно не мой характер. Я посильнее и построже, а она понежнее, у Лены больше травм из детства. Но именно поэтому мне было интересно работать с ней.

— В полнометражном фильме «Праздники» у Лены любимый мужчина — с тираническими замашками. Как думаете, почему многие самостоятельные женщины соединяют жизнь с мужчинами, которые их не уважают, не ценят?

— Когда мы работали над полным метром, мне нужно было оправдать героиню, понять, почему она оказалась в таких отношениях и в них оставалась. Кроме того, я этим вопросом задавалась и по жизни: почему люди попадают в абьюзивные (унизительные для себя. — «Вечерняя Москва») отношения и не могут из них выбраться. Мне кажется, что один из главных ответов в том, что нас не учили по-настоящему любить себя. Вот из-за тотальной нелюбви к себе мы и оказываемся там, где нам нехорошо. Наверное, в фильме мы подняли очень правильную тему, и люди, которые оказываются в таких ситуациях, могли посмотреть на себя со стороны, увидеть, насколько это ужасно и больно. Жизнь одна, ее ценность не имеет границ, и поэтому нужно выбирать себя.

— Как складывались отношения между вами и вашими экранными родителями, Марией Ароновой и Виталием Хаевым?

— Ох, я могу целый час отвечать, но постараюсь кратко. Для меня как молодой актрисы с небольшим опытом возможность работать с такими мэтрами — это настоящий подарок. Они большие артисты, профессионалы. Они учили нас по-настоящему уважать себя и свою профессию, а еще это люди высокой культуры и с невероятным чувством юмора. У нас сложились классные семейные отношения во многом именно благодаря нашим старшим партнерам. Слова «мам» и «пап» нередко проскальзывали не только в момент съемок. Кроме того, мы очень много смеялись, потому что Аронова и Хаев вместе — это просто бомба!

— Мария Аронова признавалась, что семья, которую вы играете в картине «Праздники», напоминает ей ее собственную семью. А на вашу похоже?

— Скорее, нет. Если брать всю семью с дядями и тетями, а нас огромное количество, то не похоже. Что же касасамых близких, то я же росла одна. Мне не знакомы отношения между сестрами, то, как они делят внимание родителей.

— Как вы думаете, кого легче играть в кино и на сцене — смешную героиню или трагическую?

— Мне сложнее работать над комедией, хотя я не люблю фильмы, где нужно давить из себя слезу по поводу и без. На данный период жизни комедии мне понятнее, интереснее, пусть и труднее. Быть убедительным и при этом смешным — это катастрофически сложно, поэтому нужно работать тонко. Но если говорить про наш классный проект, то моя работа тут сильно упрощалась, потому что очень многое уже было создано и написано в самом сценарии.

— Есть опасность застрять в комедийном амплуа, как считаете?

— Если честно, я не боюсь подобных вещей. Мне не страшно застрять в одном амплуа или где-то не сняться. Каждый человек, который себя выбирает и любит, не нуждается в этой бесконечной погоне. Ничего страшного не случится, если я что-то не сыграю. Верю, что будет время, когда я смогу еще проявить себя в другом амплуа. К счастью, и время есть, и возраст позволяет.

— Полнометражная картина «Праздники» возглавила кинопрокат в сентябре. С чем вы связываете успех фильма?

— Знаете, я всегда говорила и говорю, что для меня не так уж важен успех. Даже если бы наш фильм не вышел вовсе, я бы ни секунды не пожалела о том, что мы вместе работали. Это для меня первостепенно. Опыт, полученный в процессе, дорогого стоит. А успех может быть связан с тем, что тут очень простая и понятная, однако важная тема — семья. Плюс случился вот такой актерский ансамбль. Мы за четыре месяца уже прикипели друг к другу, обросли связями, видимо, зрители это почувствовали.

— Вы давно дружите с режиссером Борисом Дергачевым, в сериале «Триада» вместе сыграли. Но «Праздники» — его режиссерский дебют. То есть он как бы был вам немного начальник. Не ругались ли во время съемок?

— Да, это удивительно, что мы с Борей так совпали на площадке. Сначала утвердили меня, и я отработала пилотную серию, а потом присоединился Боря. Это, конечно, было и сюрпризом, и большим подарком. Он отлично справился со своей работой! А так Боря, конечно, был немножко начальником, мы даже пару раз поцапались, не без этого. Но ведь с близких людей мы всегда спрашиваем больше, так что и он с меня спрашивал, а я иногда дерзила в ответ. Но в итоге мы отлично сработались.

ДОСЬЕ

Анастасия Калашникова родилась 18 апреля 1994 года в Москве. Окончила Школустудию МХАТ, курс Евгения Писарева. Роль Миланы, которая принесла актрисе первый большой успех, она сыграла в сериале «Триада». Ее героиня — грубоватая девушка из провинции, которая не блещет интеллектом, но зато смешная.

СЮЖЕТ

В 16 эпизодах сериала «Праздники» семейство Пыжовых собирается вместе по важным дням, начиная с 1 мая и заканчивая годовщиной свадьбы старшего поколения.

Коротко о главном

— В комедиях один из самых популярных мотивов — знакомство жениха с родителями невесты и наоборот. Но в реальной жизни так ли важно мнение родителей о партнере?

— Действительно, время поменялось, но давайте будем честны: мы все очень робеем, когда нужно представить родителям партнера. Мне кажется, что это наша русская ментальность, которая тянется из советских времен, от бабушек и дедушек, когда нас воспитывали со словами: «А что люди скажут?!» В нас это сидит, как ни крути. Мы дети своих родителей. Долгое время мамы и папы были центром вселенной для каждого из нас. Мы взрослеем, отделяемся, но это чувство нельзя вот так просто взять и закопать куда-то очень глубоко внутри себя.

— Как вы чаще смотрите фильмы — на стриминговых платформах или в кино?

— Лично я стала меньше ходить в кинотеатры. Но все-таки обожаю следить за тем, что снимают коллеги, поэтому подписана почти на все платформы. Видимо, будущее за онлайн-платформами.

— У вас есть любимые праздники?

— Обожаю все праздники! Они невероятно важны, потому что нужно напитывать свою жизнь эмоциями и впечатлениями. Мой любимый — это Новый год. Круто, когда праздник у всех. Вот ты 31 декабря утром просыпаешься, и везде эта душевная атмосфера.

— Пишут, что вы большой адепт здорового питания и образа жизни. Расскажите об этом.