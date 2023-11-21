Когда выйдет спин-офф «Ходячих мертвецов»: расписание релиза серий
В новом сериале «Ходячие мертвецы: Те, кто выжил» Эндрю Линкольн вернется к роли Рика Граймса, а Данай Гурира снова сыграет Мишонн.
Официальный синопсис сериала гласит: «"Ходячие мертвецы: Выжившие" — эпическая история любви двух героев, которых изменил изменившийся мир. Их разделяет расстояние. Непреодолимая сила. Призраки тех, кем они были. Рик и Мишонн попадают в другой мир, построенный на войне против мертвецов... И, в конечном счете, на войне против живых. Смогут ли они найти друг друга и тех, кем они были, в месте и ситуации, не похожих на те, что они знали раньше? Враги ли они? Любовники? Жертвы? Победители? Живы ли они вообще друг без друга, или они обнаружат, что тоже стали ходячими мертвецами?».
Расписание выхода серий
СМИ сообщают, что в сезоне будет всего 6 серий. Пока не известно, когда выйдут другие серии, но премьера первого эпизода состоится 25 февраля 2024 года. Предположительно, серии будут выходить раз в неделю.
- 1 серия 1 сезона — 25 февраля 2024 года