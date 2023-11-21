Когда выйдет спин-офф «Ходячих мертвецов»: расписание релиза серий

Официальный синопсис сериала гласит: «"Ходячие мертвецы: Выжившие" — эпическая история любви двух героев, которых изменил изменившийся мир. Их разделяет расстояние. Непреодолимая сила. Призраки тех, кем они были. Рик и Мишонн попадают в другой мир, построенный на войне против мертвецов... И, в конечном счете, на войне против живых. Смогут ли они найти друг друга и тех, кем они были, в месте и ситуации, не похожих на те, что они знали раньше? Враги ли они? Любовники? Жертвы? Победители? Живы ли они вообще друг без друга, или они обнаружат, что тоже стали ходячими мертвецами?».