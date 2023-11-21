«Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах» начали показывать в России

17 ноября состоялась мировая премьера фильма «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах». События картины разворачиваются за 64 года до приключений Китнисс Эвердин (Дженнифер Лоуренс). Сюжет ленты посвящён Люси Грей Бэрд (Рэйчел Зеглер) и Кориолану Сноу (Том Блит), будущему президенту Панема.

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Лента официально не добралась до России, однако фильм уже начали показывать в нашей стране с помощью предсеансового обслуживания и других методов. Так, новые «Голодные игры» транслируют в «Мягком кинотеатре» в Москве и других регионах с 19 ноября. В «Мираже» премьера запланирована на 23-е число, а Mori Cinema планирует начать показы 30-го числа.