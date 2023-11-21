Что известно о новом фильме "Дворец" с Александром Петровым в главной роли

Совсем скоро, 23 ноября, для просмотра в России будет доступен фильм под названием “Дворец”, режиссером которого выступает Роман Полански. Участие в съемках картины принимал Александр Петров, один из самых популярных актеров в России.

© Кадр из фильма "Дворец"

Однако многие критики и зрители совсем не оценили фильм. Они припоминают темное прошлое Полански, которого даже бойкотировали в режиссерской среде. “Рамблер” рассказывает, о чем будет “Дворец” и как Александр Петров сыграл одну из ролей в картине.

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Сюжет

Действие картины разворачивается в 1999 году в преддверии Нового года в Швейцарии. Миллионеры отдыхают в отеле в горах и хотят получить максимум удовольствия от пребывания в роскошных апартаментах. Задача управляющих отеля – сделать все на высшем уровне, потому что от хорошего настроения влиятельных гостей будут зависеть судьбы миллионов людей.

Среди гостей можно узнать бизнесмена, который внешне очень напоминает Дональда Трампа. В отеле также отдыхают женщины, сделавшие немало пластических операций, и миллиардер, преподносящий своей подруге пингвина в качестве подарка. Есть и другой гость, русский бандит, которого отыгрывает Александр Петров.

Первый фильм после скандала

“Дворец” – первая картина Романа Полански, которую он снял после продолжительного скандала. В 1977 году режиссер надругался над несовершеннолетней девочкой, но о преступлении заговорили только спустя сорок лет.

После скандала Полански был исключен из Американской киноакадемии. Режиссер делал все возможное, чтобы восстановить членство, однако безуспешно.

В 2018 году режиссер удостоился приза Венецианского фестиваля за свой фильм “Офицер и шпион”. Однако спустя несколько месяцев Полански снова обвинили в изнасиловании, на этот раз французская актриса Валентина Моннье. Преступление было совершено в 1975 году, когда девушке было всего 18 лет. Однако во французском законодательстве прописано, что происшествия, которые случились более 20 лет назад, к рассмотрению не подлежат.

Сам Полански свою вину не признавал. Однако активисты продолжали срывать показы его фильмов и даже добились отстранения руководства Французской киноакадемии.

Александр Петров и его участие в картине

Одну из главных ролей в “Дворце” сыграет Александр Петров. Сам актер крайне рад, что ему удалось принять участие в съемках фильма. По словам Петрова, фильм “Пианист”, который режиссировал Полански, одна из его любимых картин.