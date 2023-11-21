«Недетское кино»: о чем сериал, когда выйдет, кого сыграет Самбурская

Зрителям представили новый трейлер комедии «Недетское кино». Кого в ней сыграют актриса Настасья Самбурская и звезда «Кадетства» Александр Головин.

О чем сериал, когда выйдет?

Кого сыграют Самбурская и Головин в «Недетском кино»

Головин сыграет богатыря Даньслава, попавшего в современный мир из сказок вместе с Жабой Жабовной, образ которой примерила Самбурская.

«Я до этого никогда не играл богатыря, чтобы прямо в гриме, кольчуге, по-серьезному, так сказать, поэтому роль Даньслава показалась мне очень заманчивой. Он мой любимый персонаж, потому что он очень добрый, честный и позитивный, но самое главное — влюбленный. А когда человек влюбленный, он творит чудеса», — рассказывал Головин.

О чем сериал «Недетское кино»

Сюжет закручивается вокруг неразлучных друзей Дани и Таисии, учащихся в школе. Во время одной из прогулок подростки случайно открывают портал времени, запустив в современный мир богатыря Даньслава, Жабу Жабовну, Кикимору, Кощея, Лешего и других сказочных персонажей. Герои сказок вдохновляют Даню взяться за фестивальное кино, начать поиски отца и наладить отношения с мамой и бабушкой.

Внезапно становится понятно, что баланс в мире нарушен из-за приключений героев во времени — восстановить его можно, только вернув новых друзей домой. Дане предстоит все исправить, а также совершить подвиг ради спасения Таисии.

«Один из важнейших уроков, который герои извлекут из своего приключения, говорит о том, что торжество доброты, честности, порядочности, а также борьба за любовь и дружбу, смелость и отвага способны преодолеть любые препятствия», — говорится в описании сериала.

Персонажей русских народный сказок сделали более современными, но первоисточник все равно легко угадывается, считают создатели. По словам режиссера картины Богуславского, создатели стремились рассказать историю о том, что «сказка живет среди нас и каждый может с ней встретиться».

Работая над картиной, художники-иллюстраторы вдохновлялись работами советского художника Ивана Билибина, подарившего свои иллюстрации сказкам русского писателя Александра Пушкина, «Песне про купца Калашникова» поэта Михаила Лермонтова и народным сказкам о Марье Моревне и другим. В одной из сцен сериала даже постарались воссоздать картину Виктора Васнецова «Три богатыря».

Когда выйдет «Недетское кино»

Рейтинг картины — 16+. Сериал пополнит линейку Wink Originals. Премьера проекта состоится 1 января 2024 года эксклюзивно в онлайн-сервисе Wink.ru, после чего картина появится в эфире телеканала СТС.

Какие еще сказочные фильмы выйдут в 2024 году

Ожидается, что 1 января состоится несколько ожидаемых премьер. На экранах кинотеатров ожидается ремейк фильма «Бременские музыканты», успех которого, по мнению кинокритика Давида Шнейдерова, зависит от сценария и режиссера. Он напомнил, что Александр Абдулов уже пытался сделать подобную картину, но она с треском провалилась.

7 марта 2024 года в прокат должен выйти фильм «Летучий корабль», режиссером которого стал Алексей Учитель. По сюжету царь (Леонид Ярмольник) собирается выдать замуж свою дочь Забаву (Ксения Трейстер) за красивого богача Поля (Андрей Бурковский). Царевна же против брака без любви.