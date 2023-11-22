История из фильма «Поймай меня, если сможешь» оказалась фейком

еГолливуд горазд на создание захватывающих фильмов, основанных на реальных событиях. Часто сценаристы все же сдабривают историю художественным вымыслом для остроты, но зрители об этом традиционно забывают. Однако бывают случаи, когда экранизированная история оказывается вдоль и поперек плодом фантазии ее главного героя. Фильм «Поймай меня, если сможешь» оказался одним из таких проектов.

© Кадр из фильма «Поймай меня, если сможешь», 2002 год

Рассказываем, как получилось, что кинолента, которая была заявлена как экранизация реальных событий, оказалась выдумкой.

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История в основе «Поймай меня, если сможешь»

Фрэнк Эбегнейл прославился на весь мир после выхода фильма «Поймай меня, если сможешь». Там его сыграл Леонардо ДиКаприо. СМИ утверждали, что в картине минимум выдумки. А ее главный герой в действительности подделывал чеки c 16 лет, прикидывался врачом и пилотом.

Кроме того, американец якобы подделал диплом Гарварда и сам подготовился ко сдаче экзамена для получения адвокатской лицензии. По его словам, за два месяца он освоил программу, рассчитанную на четыре года. А помог преступнику в этом высокий IQ, доходящий, по его словам, до 140 баллов. В это время Фрэнка уже искали спецслужбы, что не помешало ему устроиться на работу. Причем не в простое место.

По словам мошенника, его взяли в офис главного прокурора Луизианы. Для человека с поддельным дипломом о высшем образовании это было сродни чуду. Тем не менее вскоре ему пришлось покинуть место. Туда пришел работать реальный выпускник Гарварда, который мог бы раскусить Фрэнка.

После он успел поработать преподавателем социологии и врачом. Несмотря на внешнюю благопристойность, Фрэнк по-прежнему подделывал чеки. Его выручал не столько талант к созданию фейковых документов, сколько личное обаяние и умение убеждать. Примечательно, что герою на тот момент не было и 21 года.

Однако вскоре бедолагу поймали, и следующие пять лет он провел в европейских тюрьмах, чьи банки ранее обманывал. Отмотав срок, Фрэнк оказался в США, где он занялся привычным делом. Его задержали и дали срок в 12 лет. Впрочем, осужденный не отсидел и половины.

По словам героя, к нему обратились представители спецслужб. Они предложили сделку: помощь в поимке таких же аферистов, как он, в обмен на свободу.

С тех пор авантюрист работает на полицию, а также консультирует банки в сфере безопасности. Он является легальным долларовым миллионером и живет в собственном доме.

Фрэнк любит рассказывать, что никогда не обманывал простых людей, только организации. Кажется, на этом история преступника заканчивается, но не все так просто.

Реальная история Фрэнка Эбегнейла

Фрэнк Эбегнейл сегодня действительно читает лекции сотрудникам ФБР и проводит консультации самым разным банкам на тему безопасности. Однако его прошлое на самом деле было не таким, каким он сам его описал.

Пользователи сети отметили, что у рассказанной Фрэнком истории всего один источник — он сам. Обманув столько людей, тот не смог представить никого из очевидцев событий 40-летней давности. Сам авантюрист отмечал, что никто из жертв не станет подтверждать его слова, боясь стать посмешищем. Но правда оказалась куда прозаичнее.

Журналисты провели расследование истории Фрэнка Эбегнейла и выяснили, что впервые он появился в медийном поле в конце 1970-х. Согласно официальному таймлайну, в это время герой уже работал пилотом и врачом, а также подделывал чеки на миллионы долларов. Это не помешало ему принять участие в телешоу, где зрителям предстояло угадать, кто из игроков говорит неправду.

В передаче авантюрист рассказал про подделку чеков и работу в разных профессиях. Ведущий в конце заявил ошарашенной публике, что Фрэнк говорит правду. После выпуска его начали активно приглашать на телевидение. Фрэнк стал звездой.

Кадр из фильма «Поймай меня, если сможешь», 2002 год

Почти сразу появлялись первые разоблачения. Помощник главного прокурора Луизианы, заставший названный Фрэнком период, попросил задать тому несколько вопросов. Как выглядит главный прокурор Луизианы? Где находился его офис? На каком этаже здания? Мошенник не ответил ни на один из них. Его имени или псевдонима не оказалось в списке сдавших тот самый экзамен на адвокатскую лицензию, к которой тот готовился два месяца.

Выяснилось, что Фрэнк действительно притворялся пилотом. Однако не два года, а несколько недель. За это время он пытался охмурить стюардессу. А когда та, сама того не желая, познакомила его с родителями, парень явился к ним, пока дочери не было, и стал жить у них.

Молодой человек водил мать с отцом девушки в рестораны и дарил им подарки. Они нарадоваться на Фрэнка не могли, пока не выяснилось ужасное. Ухажер дочери воровал у семьи возлюбленной. На них он кормил их в дорогих заведениях и преподносил презенты. В общей сложности пара недосчиталась 1200 долларов США. Что касается гениального способа подделывать чеки, то и здесь не обошлось без лжи.

Весь уникальный метод Фрэнка Эбегнейла сводился к тому, чтобы выкрасть чековые книжки и выписать на них нужную сумму, подделав подпись. Его дважды отправляли в тюрьму, в том числе за вождение угнанного автомобиля. В истории самого авантюриста в тот момент, когда его обнаружили за водительским сиденьем чужой машины, он отбывал тюремный срок в европейских тюрьмах за подделку чеков на миллионы долларов. В действительности он был на поруках у собственной матери, но, похоже, она перестала с ним справляться.

Кстати, никаких украденных миллионов как таковых тоже не было. Разве что 1200 долларов, которые он стащил у родителей стюардессы.

Сегодня известно, что в свое время подлеца спас офицер, ведущий его освобождение по УДО. Тот верил в своего подопечного, желая сделать из него добропорядочного гражданина. Именно он посоветовал бывшему воришке читать лекции на тему того, каким он был раньше и как хорошо быть на свободе. Но с течением времени его рассказы стали наполняться новыми подробностями и фактами. В 1977 году Фрэнка заметил телепродюсер, ищущий истории для передачи. А дальше вы уже и сами знаете.

Фрэнк Эбегнейл сегодня

Несмотря на многочисленные разоблачения, он по-прежнему учит людей тому, как обезопасить себя и свою компанию от мошенников. Фрэнк принимает участие в серьезных мероприятиях на эту тему. В том числе мошенник выступал на Google Talks. Видео с его участием набрало более десяти миллионов просмотров.

Остается только гадать, как к славе Фрэнка отнесся тот самый офицер, посоветовавший ему читать лекции. А также когда уже клиенты лектора осознают, что на самом деле тот ничего не знает о безопасности в банковской сфере.