5 лучших романтических фильмов о путешествии во времени

Когда мы смотрим романтические фильмы, мы часто мечтаем о том, чтобы вернуться во времени и исправить свои ошибки или изменить свою жизнь. Фильмы о путешествии во времени предоставляют нам возможность увидеть, как наша жизнь могла бы измениться, если бы мы приняли другие решения. Мы расскажем о 5 лучших романтических фильмах о путешествии во времени.

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Жена путешественника во времени (2008) 7.7

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Главный герой Генри (Эрик Бана) умеет перемешаться во времени с детства. Он считает этот дар своим проклятием, поскольку не умеет им управлять. К счастью, во время одного из таких путешествий он встречает девочку, которая в будущем становится его женой (Рэйчел МакАдамс). Эта трогательная история о любви и верности показывает, что даже если мы не можем контролировать время, мы всегда можем контролировать свои чувства.

Бойфренд из будущего (2013) 7.9

Фильм рассказывает историю Тима (Донал Глисон), который узнает, что может путешествовать во времени. Он решает использовать свой дар, чтобы изменить свою жизнь и завоевать девушку (Рэйчел МакАдамс). И ему это удается. Однако эта романтическая комедия о том, что жизнь не всегда идет по плану и что мы должны научиться принимать ее такой, какая она есть.

Из 13 в 30 (2004) 7.0

13-летняя Джейн (Криста Б. Аллен) недовольна своей подростковой жизнью, поэтому грезит о взрослении. Прочитав в журнале, что успеха достигают как правило к 30 годам, в день рождения она загадала желание – как можно быстрее достичь этого возраста. И ее мечта сбывается в одночасье, она проснулась в теле 30-летней (Дженнифер Гарнер). Но своих желаний, как известно, нужно бояться. Во взрослой жизни, как оказалось, не все так радужно, как рисовала себе юная Джейн...

Эффект бабочки (2003) 8.2

Фильм рассказывает историю Эвана Треборна, который страдает от частых эпилептических припадков. Однако после одного из припадков он обнаруживает, что способен возвращаться в прошлое и изменять свою жизнь. Эван начинает использовать свой дар, чтобы исправить ошибки прошлого и создать лучшее будущее для себя и своих близких. Но каждое изменение имеет свои последствия, и Эван начинает осознавать, что его действия в прошлом влияют на настоящее и будущее

День сурка (1993) 8.1