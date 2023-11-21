Сериал «Мандалорец», четвертый сезон: дата выхода, сюжет, герои

Третий сезон «Мандалорца» закончился на позитивной ноте. Добро восторжествовало (по крайней мере, для главных героев), и, казалось, на этом зритель и мог их оставить. Однако вскоре в Сети появились новости о продолжении сериала. «Лента.ру» рассказывает все, что известно о четвертом сезоне.

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Сериал «Мандалорец»: главное

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Премьера первого сезона сериала состоялась 12 ноября 2019 года на стриминговом сервисе Disney+. Второй сезон вышел в октябре 2020 года, а третий — в марте 2023 года.

Сериал получил преимущественно положительные отзывы: на сайте IMDb его рейтинг составил 8,7, на Rotten Tomatoes — 90 процентов, на «Кинопоиске» — 8,1

В ноябре 2020 года локации и персонажи из «Мандалорца» вошли в игру Minecraft, а в 2021 году Disney+ выпустил «Книгу Бобы Фетта» — спин-офф «Мандалорца», посвященный другому охотнику за головами, Бобе Фетту.

Что произошло в предыдущих сезонах?

События сериала происходят через пять лет после действия фильма «Возвращение джедая», вышедшего в 1983 году, и падения Галактической империи. В центре сюжета — охотник за головами из Мандалории по имени Дин Джарин (Педро Паскаль), который путешествует по Галактике и не хочет жить по законам Новой Республики, которая сменила у руля Галактическую Империю. Оставшиеся члены Империи нанимают Джарина, чтобы он поймал для них Грогу — зеленое существо, которое владеет Силой. Он принадлежит к той же расе, что и магистр Йода, поэтому его часто называют «малыш Йода».

Сначала Джарин выполняет задачу, но потом спасает Грогу из лаборатории доктора Першинга (Омид Абтахи) и сбегает вместе с ним на одну из полузаброшенных планет. Между Дином и Грогу развиваются крепкие дружеские отношения, и на протяжении других сезонов они путешествуют вместе, попадая в различные приключения и спасаясь от остальных охотников за головами. Много внимания уделяется темному мечу — символу власти на Мандалоре.

В третьем сезоне главный герой вместе с Грогу, бывшей правительницей Мандалора Бо-Катан Крайз и другими своими соратниками пытается объединить народ мандалорцев и отвоевать родную планету. На их пути встает мофф Гидеон, бывший офицер Имперской службы безопасности. Он построил на Мандалоре подземную базу и полон решимости окончательно покончить с Джарином и его друзьями. Однако Джарину и его товарищам удается победить Гидеона. После этого Дин вместе с Грогу уезжают в тихую деревушку и надеются начать там жизнь с чистого листа — счастливо и беззаботно.

Что будет в продолжении «Мандалорца»?

Несмотря на идиллический финал, пожить спокойно героям, вероятно, не дадут. Уже в мае 2022 года, спустя всего месяц после завершения третьего сезона, шоураннер проекта Джон Фавро подтвердил, что пишет четвертый сезон, а значит, истории о Дине Джарине и малыше Йода еще не конец.

О четвертом сезоне пока ничего неизвестно, и фанатам остается только строить догадки, какими сюжетными линиями их будут удивлять в этот раз. Одной из ключевых интриг может стать судьба моффа Гидеона — кажется, что в третьем сезоне он погибает от взрыва, но не исключено, что ему удалось чудом спастись. Очевидно, зрители снова встретятся с Джарином и Грогу, чьи отношения были разными на протяжении предыдущих сезонов. Возможно, их ждет еще несколько испытаний.

Один из режиссеров проекта Дэйв Филони предположил в интервью Variety, что центральное действие нового сезона будет связано с темой возрождения Империи и борьбой с теми воинами, которых не удалось победить.

Дата выхода четвертого сезона сериала «Мандалорец»

Официальной даты выхода серий четвертого сезона пока нет. Несмотря на то что препродакшн шел довольно быстрыми темпами, производство сериала пришлось отложить — скорее всего, из-за забастовки сценаристов в Голливуде. 8 ноября сторонам, наконец, удалось прийти к соглашению: минимальную зарплату сотрудникам подняли на семь процентов, а студии гарантировали сценаристам защиту от искусственного интеллекта (он пока не разобрался в тонкостях авторского права) и различные бонусы за успех проектов на стриминговых платформах.

Вероятно, после этого съемочный процесс пойдет быстрее и создатели сериала смогут порадовать фанатов хотя бы трейлером или кадрами с площадки.

На выход проекта раньше конца 2024 года надеяться не приходится. Расписание выхода серий появится позже

Кто вернется в новом сезоне?

Полный состав творческой команды четвертого сезона «Мандалорца» тоже неизвестен, однако зарубежные СМИ сообщают, что к работе над проектом точно вернутся режиссеры Дэйв Филони и Рик Фамуйива, а также шоураннер Джон Фавро — режиссер фильмов «Железный человек», «Эльф», «Шеф-повар».

В четвертом сезоне появится актер Педро Паскаль; также стоит ожидать возвращения Карла Уэзерса в роли Грифа Карги, Эми Седарис в роли Пелли Мотто и Кэти Сакхофф в роли Бо-Катан Крайз. Участие в проекте Джанкарло Эспозито, сыгравшего моффа Гидеона, остается под вопросом.

Как бы то ни было, остается надеяться, что четвертый сезон будет таким же захватывающим, как и предыдущие эпизоды.

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