Чем поражает первый в истории сериал про Годзиллу

На Apple TV+ выходит «Монарх: Наследие монстров», первый в истории игровой сериал о культовом японском киночудище Годзилле. И не только о нем — проект Криса Блэка представляет целую вселенную, в которой доисторические монстры до поры до времени дремали в недрах Земли. Почему они неожиданно пробудились, рассказывает «Лента.ру».

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2015 год. После разрушительного нападения Годзиллы и других ГННУСов (гигантских наземных неопознанных уникальных существ) на Сан-Франциско мир сильно изменился — человечество осознало опасность, которую ей несут титаны, и принялось вооружаться.

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Пережившая «День Г» Кейт (Анна Савай) тем временем отправляется в окруженный ракетными установками Токио в поисках своего отца Хироси (Такэхиро Хира), изучавшего монстров и таинственным образом пропавшего вскоре после катастрофы.

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Секреты папы, которые Кейт раскроет, окажутся воистину неожиданными — тот, оказывается, жил на две семьи. Объединившись со сводным братом Кентаро (Рэн Ватабэ) и его возлюбленной хакершей Мэй (Кирси Клемонс), героиня отправляется в путешествие от Арктики до Казахстана, чтобы найти отца. По пятам за ними следуют агенты «Монарха», жаждущие заполучить данные исследований Хироси, а также старые кинопленки, на которых запечатлен не кто иной, как сам Конг. «Монарх» — секретная международная организация, занимающаяся титанами уже более полувека. В бегах от тайной полиции Кейт, Кентаро и Мэй встречают отставного офицера Ли Шоу (Курт Рассел), который годами томился в эксклюзивном ретрите «Монарха» с электронным браслетом на ноге.

После громкой премьеры «Годзиллы против Конга» в 2021-м мало для кого окажется откровением, что двух культовых киномонстров объединяют не только гигантские размеры и любовь к разрушениям, но и один владелец.

Американская компания Legendary Entertainment с 2014 года занимается созданием новой фантастической вселенной наподобие миров Marvel и DC под названием «Монстраверс» (MonsterVerse, «Вселенная монстров»). Ее главным ходовым товаром стали не супергерои, но легендарные чудовища, в список которых также входят Мотра, Родан и Кинг Гидора из японских кайдзю-фильмов.

Все четыре вышедших фильма (здесь также «Годзилла» 2014-го, «Конг: Остров черепа» 2017-го и «Годзилла 2: Король монстров» 2019-го) окупились в прокате, но едва ли посягнули на лавры «Мстителей» или даже «Лиги справедливости». Если кинофраншизам Marvel и DC свойственен опереточный пафос и какая-никакая человеческая драма, то боевики про монстров оставались исключительно жанровым, не претендующим на психологизм действом. Это дистиллированный CGI-аттракцион, смотреть который вне стен кинотеатра было бы пустой тратой времени, настолько там все крепко завязано на спецэффектах. Да и цельного сюжета как такового все никак не находилось — фильмы-катастрофы с разными актерскими ансамблями были посвящены в том числе разным временам. Объединяли их только бессловесные монстры, с которыми сценаристы и продюсеры в конечном итоге обошлись по заветам «Чужого против Хищника» — устроили грандиозный и дорогостоящий кроссовер.

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В целом «Монстраверсу» можно было бы и дальше заполнять эту по-прежнему не заезженную нишу бойкого кайдзю-экшена. Учитывая специфику вышеупомянутой вселенной и общую абсурдность происходящего на экране, требовать от франшизы какой-то серьезной драмы было бы самонадеянно, да и полнометражные фильмы будто бы демонстрировали полное нежелание создателей тратить время на развитие человеческих героев.

Ни Тому Хиддлстону с Бри Ларсон, ни Брайану Крэнстону с Элизабет Олсен, ни даже Милли Бобби Браун так и не удалось стать лицами франшизы — зрители шли в кино смотреть не на голливудских звезд (отметим, первой величины), а на исполинских обезьян и ящеров-титанов. И, справедливости ради, в этом зрелище режиссеры их не подводили.

Однако так было до «Монарха». Новый сериал Apple TV+ не просто связывает в одну каноническую вселенную все предыдущие фильмы «Монстраверса» (хронологически он находится где-то посередине четырех блокбастеров), но обещает зрителям настоящую поколенческую драму. То есть фокус здесь почти целиком на людях — и не только на разыскивающих отца Кейт с Кентаро. Часть действия разворачивается в 1950-х, когда молодой лейтенант Ли Шоу (Уайатт Рассел) вместе с учеными Кейко Миурой и Биллом Рандой только начали приоткрывать тайны Годзиллы и других титанов.

Курт и Уайатт Расселы, легендарный актер из «Нечто» и «Побега из Нью-Йорка» и его уже успевший засветиться в «Соколе и Зимнем Солдате» сын, играющие одного и того же человека с разницей в 60 лет — самая интересная находка во всем сериале. Благодаря ним параллельные сюжетные линии сериала связываются на каком-то метафизическом уровне, да и одно удовольствие наблюдать, как Рассел-младший отзеркаливает движения и повадки собственного отца.

Об остальных персонажах такого, к сожалению, не сказать. Конфликт главной героини с новообретенным братом поначалу кажется живым и интригующим, но очень быстро сходит на нет, затмеваемый беготней от агентов «Монарха» да разгадыванием загадок, оставленных исчезнувшим Хироси. Все потому, что «Наследие монстров» заинтересовано не в конкретной истории блудливого папаши и его детей, но в выстраивании складной, канонической киновселенной, в центре которой находится вовсе не семья ученых и даже не Годзилла, а тот самый упомянутый в названии «Монарх».

Словом, основное внимание здесь уделяется деятельности сверхсекретной международной организации, которой, по всей видимости, еще предстоит сыграть важную роль в последующих полнометражных блокбастерах.

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Монстры же и вовсе отодвинуты на третий план. Они, конечно, появляются в каждом эпизоде, во всей красе дорогостоящего CGI, но по большей части мелькают лишь для проформы. Впрочем, и уход от бесперебойного монстр-экшена легко объясним — в конце концов, «Монарх» готовился не для экранов кинотеатров, под которые «Монстраверс» заточен уже одной своей сутью (заключающейся в масштабных и разрушительных битвах огромных человекоподобных чудовищ). Но и на малом экране то и дело разворачивается большой и качественный экшен — в Apple не пожалели денег ни на ядерные взрывы (привет, «Оппенгеймер»!), ни на инфернальную подземную обитель титанов.

Таким образом, для ярых поклонников конкретно Годзиллы сериал может оказаться стоящей находкой, а вот ожидающим эпические баталии уровня «Годзиллы против Конга» придется ради них преодолеть многочисленные сценки из других жанров. В любом случае «Монарх» — это то, чего «Монстраверсу» определенно не хватало для создания полноценной франшизы, которая намерена разродиться еще не одним блокбастером. А вот целесообразность подобных франшиз — уже совсем другой вопрос. Раздувшийся и тонущий под тяжестью собственных мультивселенных Marvel на него отвечает вполне однозначно, но, быть может, у Годзиллы и на этот случай найдется козырь в складках чешуи.