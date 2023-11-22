Почему супергеройские фильмы перестали нравиться зрителю
Режиссёр и автор Telegram-канала Zolotoy_glebus Глеб Суковатых в беседе с корреспондентом RuNews24.ru дал своё объяснение тому, почему супергеройские фильмы теряют даже самых преданных зрителей.
«На мой взгляд, стало довольно трудно успевать за выходом всех фильмов и сериалов от Marvel. Раньше каждый фильм сопровождала шумиха, как вокруг какого-то важного события, они выходили один-два раза в год. Сейчас же их стало так много, что обычный зритель уже просто не в курсе всех персонажей и их сюжетных переплетений. Возникает ощущение, что надо сделать «домашнюю работу» перед тем, как пойти в кино, чтобы вообще понимать, кто все эти люди на экране и почему они вместе», - отметил эксперт.
Глеб Суковатых добавил, что во многом эти фильмы сильно похожи друг на друга, и парадоксально возникает ощущение, что ты смотришь одно и то же кино по кругу. Даже если ты не знаешь, кто эти герои, то не покидает ощущение, будто всё выстроено по формуле, и это уже просто вызывает скуку.
«Отсутствие индивидуальности, желание угодить максимально широкому кругу зрителей, постоянное использование одних и тех же сюжетных ходов, а также невнятные и безликие злодеи – высмеивание и пародирование всех этих вещей найдёт сейчас гораздо больший отклик в сердцах у зрителя. Именно поэтому выходящий относительно скоро Deadpool 3, скорее всего, будет гораздо более успешным в прокате, чем любой из других последних «стерильных» фильмов от Marvel», - уверен автор Telegram-канала Zolotoy_glebus.