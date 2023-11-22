Почему супергеройские фильмы перестали нравиться зрителю

«На мой взгляд, стало довольно трудно успевать за выходом всех фильмов и сериалов от Marvel. Раньше каждый фильм сопровождала шумиха, как вокруг какого-то важного события, они выходили один-два раза в год. Сейчас же их стало так много, что обычный зритель уже просто не в курсе всех персонажей и их сюжетных переплетений. Возникает ощущение, что надо сделать «домашнюю работу» перед тем, как пойти в кино, чтобы вообще понимать, кто все эти люди на экране и почему они вместе», - отметил эксперт.