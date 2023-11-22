В Москве закончились съемки романтической комедии «Олень»

В Москве завершились съемки романтической комедии «Олень». История хоть и романтическая, но весьма поучительная. Особенно для тех мужчин, кто не хочет носить рога.

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Главный герой картины, мажор Андрей, по сути Казанова, который привык использовать женщин. Но внезапно его жизнь неожиданно меняется после ночи со странной девушкой Настей, внучкой ведьмы. Бабушка решает проучить негодяя, который, по ее мнению, обидел Настю, и награждает ловеласа рогами, от которых можно избавиться только испытав настоящую взаимную любовь.

Вот такой сюжет фильма, возможно, не совсем фантастический. Сказка ложь — далее по тексту. Среди продюсеров — Тина Канделаки. Она говорит:

— Это смешная и трогательная комедия с оригинальным сюжетом о том, как любовь меняет человека. Мы уверены, что история откликнется у многих и очень искренние и обаятельные исполнители главных ролей Кузьма Сапрыкин и Ольга Веникова очаруют зрителей.

— Мне очень нравится жанр комедия, он всегда привлекает своей легкостью, — добавляет режиссер-постановщик Михаил Соловьев. — «Олень» — история обычных современных людей, их играют талантливые молодые актеры, которые попадают в очень необычную ситуацию. Очень интересно работать с таким материалом, к тому же у нас много совершенного разного юмора. Плюс присутствуют элементы сказки, благодаря чему, мне кажется, история становится еще увлекательнее.