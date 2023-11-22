"Нюрнберг" и "Вызов" вошли в шорт-лист премии "Герои большой страны"

Более 40 кинокартин вошли в шорт-лист премии-фестиваля "Герои большой страны", в их числе "Чебурашка", "Вызов", "Нюрнберг", "За Палыча", "Фиксики", "Баба Яга спасает мир" и другие фильмы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе премии.

© Кадр из фильма "Нюрнберг"

"В шорт-лист вошел 41 проект игрового и документального кино. Всего же на премию было подано 569 проектов. Отборщики посмотрели в общей сложности 288 часов 24 минуты 35 секунд киноконтента", - рассказали в пресс-службе.

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Среди вошедших в короткий список премии - документальный фильм "Донбасс. Признанный" донецкого режиссера Владимира Аграновича, а также веб-сериал "Про людей и про войну" петербургской студии Artel Film Production.

Победителей объявят 8 декабря в Екатеринбурге. На церемонии награждения ожидаются представители ведущих кинокомпаний, онлайн-платформ, сценаристы, режиссеры, продюсеры, эксперты.

Гран-при - "Большую золотую звезду", изготовленную знаменитым Каслинским заводом архитектурно-художественного литья, получит лучший кинопроект премии.

Также жюри выберет лучших в номинациях "Герои среди нас", "Герои-защитники", "Герои науки и технологий", "Герои просвещения и наставничества".

Кроме того, предстоит определить победителей в профессиональных номинациях "Лучший сценарий", "Лучшая режиссура", "Лучшая актерская работа", "Лучшая операторская работа", "Лучший игровой фильм", "Лучший игровой сериал", "Лучший документальный проект" и ряде специальных номинаций.