Егор Крид и Влад А4 будут вести новые шоу на СТС

Вчера в концертном зале "Академия" состоялась презентация нового сезона СТС, гостями которой стали лица канала и приглашенные звезды: Егор Крид, Федор Бондарчук, Оксана Акиньшина, Екатерина Волкова, Николай Добрынин, Ингрид Олеринская, Сабина Ахмедова, Анна Банщикова, Янина Студилина, Денис Власенко и многие другие.

Егор Крид и Влад А4 будут вести новые шоу на СТС
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Проекты 2024 года представили генеральный директор СТС Александр Акопов и главный режиссер канала Антон Федотов.

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Одной из главных интриг вечера стало имя ведущего нового приключенческого шоу "Прятки": искать звезд по всей России и за ее пределами предстоит Егору Криду. Причем каждый раз в новой необычной локации, от психиатрической больницы до бункера 1953 года. У Артема Дзюбы, Клавы Коки и других участников шоу будет всего полчаса, чтобы найти себе укромное место.

Сразу с двумя проектами на канале появится и популярный блогер Влад А4, который дебютирует на СТС в качестве телеведущего.

Линейку больших шоу дополнит проект "Без дна". Его участникам предстоит проходить экстремальные испытания, не упав в бурлящую жидкость. Героям шоу "В темноте", которое заменит "Полный блэкаут", придется несколько дней обходиться без света. Взрослые спортсмены со всей России бросят вызов сложнейшей трассе в третьем сезоне "Суперниндзя", а юные атлеты - в шоу "Суперниндзя. Дети".

Канал также представил новые комедийные сериалы. В 2024 году в эфир выйдут: "Из поморов мы" с ПавломДеревянко, "Кто быстрее?" с Дмитрием Нагиевым, "Котострофа" с Михаилом Трухиным, "Инспектор Гаврилов" с Виктором Добронравовым, "Положение вещей" с Никитой Панфиловым, "Сальто-Мортале" с участием братьев Запашных и "ДомоЧАТцы" с Мариной Федункив, Юлией Михалковой и командой КВН "Русская дорога".

Зрителей ждут и продолжения комедийных хитов СТС: "Папины дочки. Новые", "Тетя Марта", "Галя, у нас отмена!", "Ивановы-Ивановы", "Семейка", "Против всех" и "Сестры". А главными сериальными камбэками следующего года станут "Молодежка" и "Не родись красивой" - о последнем писала "РГ". Над продолжением истории Кати Пушкарёвой уже работает шоураннер, режиссёр и продюсер проекта Александр Назаров.

СТС расширит жанровую линейку сериалов, сделав отдельный акцент на фэнтези. В 2024 году выйдут "Наследники. Дар крови" с Оксаной Акиньшиной, Екатериной Вилковой и Еленой Подкаминской, а также "Недетское кино" Александра Богуславского.

Копилку премьер пополнят и часовые сериалы, которые войдут в новую праймовую линейку в 20.00: молодёжная драма "Плакса", драмеди "Цветы жизни", детектив "Престиж", процедуралы "Доктор Чудова" и "Это клиника".

Встречать 2024 год СТС собирается широко. Помимо праздничных выпусков шоу "Уральские пельмени", канал покажет сразу три тематических телефильма собственного производства: "Папины дочки. Новогодние", "Ивановы-Ивановы. Новогодние каникулы" и "Не скажу" по пьесе Александра Цыпкина.

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