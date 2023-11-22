Комедия "Куплю актрису" с Андреем Малаховым выйдет 22 декабря
Онлайн-кинотеатр START выложил двухминутный трейлер комедийного сериала "Куплю актрису" с Николаем Шрайбером в главной роли.
В нём объявлена дата премьеры - 22 декабря.
Шрайбер играет охранника в телецентре, влюбленного в кинозвезду со скверным характером Ирину Синицину, которую играет Анна Антонова.
"Однажды из-за него она теряет все. Теперь с Ириной никто не хочет иметь дело, кроме верного поклонника. Воспользовавшись ситуацией, Григорий решает во что бы то ни стало покорить сердце возлюбленной", - анонсирует синопсис.
В ролях также: Максим Лагашкин ("Шторм", "257 причин, чтобы жить", "Отчаянные дольщики"), Светлана Камынина ("Два холма", "Алиса не может ждать") и Анна Котова ("Сестры", "Многоэтажка"). В камео - Андрей Малахов (собственно, мы его видим в трейлере).