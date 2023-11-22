Неласковый, но нежный зверь. Что известно о фильме "Наполеон"

Картина выходит в мировой прокат 22 ноября, позже ее можно будет посмотреть на стриминговом сервисе Apple TV+
Драма Ридли Скотта рассказывает о становлении, пути к власти, победах и поражениях Наполеона. Некоторые историки и критики, побывавшие на премьере, говорят о фактических неточностях, но Скотт и не скрывает, что его картина — это личный взгляд на историю одного из самых известных в мире правителей и полководцев. Режиссер проникся своим героем и в интервью Entertainment Weekly признался, что к каждому съемочному дню готовился так, будто планировал ход битвы. Что еще известно о создании и сюжете картины, а также чего ожидать от просмотра, рассказываем в нашем материале.
Осенью 2020 года, сразу же после завершения съемок боевика "Последняя дуэль", Ридли Скотт заявил, что собирается снять фильм про Наполеона. Через месяц стало известно, что главную роль в будущей картине исполнит Хоакин Феникс. Вместе кинематографисты уже работали, причем плодотворно: в 2001 году "Гладиатор" Скотта, где Феникс сыграл римского императора Коммода, получил пять статуэток "Оскар" и был признан лучшим фильмом. Тем не менее в интервью журналу Empire режиссер признался, что решил доверить роль французского полководца Хоакину после того, как увидел его в "Джокере". "Я смотрю на него и думаю:
"Этот маленький демон и есть Наполеон. Он даже выглядит так же", — поделился Скотт.
Сам же Феникс рассказал Empire, что у него была ностальгия по временам "Гладиатора" и он давно уже мечтал вновь поработать с Ридли Скоттом. Они вместе прочитали сценарий для "Наполеона", написанный Дэвидом Скарпой ("Все деньги мира", "Последний замок"), и значительно его изменили.
"Обычно мы так не делаем, но если тебя просит переписать сценарий Хоакин Феникс, у тебя нет выбора — ты сделаешь все для того, чтобы твоему главному актеру было максимально комфортно в своей роли. На самом деле, его идеи были очень конструктивными, и они помогли нам сделать новую версию сценария намного лучше", — рассказал Скотт.
В любви и войне
События фильма разворачиваются вокруг ключевых дат в жизни полководца. В первых сценах главный герой — еще молодой офицер, который ищет продвижения по службе. Он амбициозен и очень хочет власти, поэтому на фоне нестабильной политической ситуации во Франции идет даже на самые отчаянные шаги ради своей цели. Картина охватывает 26 важных для истории Франции, да и всего мира, лет: начиная с Великой французской революции 1789 года и заканчивая изгнанием Наполеона на остров Святой Елены в 1815 году.
Ридли Скотт выбрал, с одной стороны, оригинальную, с другой — очевидную и беспроигрышную концепцию: о жизни и карьере Наполеона он рассказывает через призму его личных отношений. Одной из главных героинь стала Жозефина Богарне — первая жена Наполеона, которую император называл своей главной и единственной любовью. Ее роль в фильме сыграла Ванесса Кирби ("Миссия невыполнима", "Корона").
"Мне не давала покоя одержимость этой женщиной. Мы все знаем, в какого зверя он превращался на поле боя. Знаем, что он мог обманывать, опустошать, убивать. Но ахиллесовой пятой Наполеона была Жозефина. И что самое интересное, он же совсем ее не впечатлил, этот маленький человечек", — размышляет режиссер.
Скотт считает, что Жозефину интересовали в первую очередь деньги и власть, а не чувства.
Отношения между Наполеоном и его избранницей действительно были сложными и полными интриг. Он женился на ней в 1796 году несмотря на то, что его родственники были против: Жозефина имела статус вдовы, двоих детей и была на шесть лет старше. Некоторые считают, что браку поспособствовал расчет: невеста была дворянкой, вращалась в светских кругах и близко общалась с представителями знати, в то время как сам Бонапарт только набирал авторитет. Однако если почитать сохранившиеся письма Наполеона к Жозефине, становится ясно, что полководец был действительно влюблен и даже одержим своей супругой.
"Я считаю его романтиком с мозгами математика… Он похож на влюбленного подростка, занимающегося практически плагиатом поэзии в своих письмах к Жозефине, — говорит Хоакин Феникс. — В этом есть даже что-то милое".
Поскольку Наполеон запомнился как завоеватель, особое внимание в фильме уделили батальным сценам. Предполагается, что зрители увидят шесть сражений, в которых французскими войсками командовал Бонапарт. Например, в картине показана осада Тулона в 1793 году, битвы при Ватерлоо и Аустерлице. Судя по трейлеру, освещается в фильме и Египетский поход Наполеона, в результате которого он планировал завоевать страну пирамид. Конечно же, Скотт воссоздал и вторжение Наполеона в Россию, которое обернулось крахом его армии и авторитета. При этом создатели фильма старались избегать клише байопиков наподобие вдохновляющих речей на поле боя и не хотели излишне романтизировать главного героя.
"Ведь также он ответственен за смерть миллионов людей", — напоминает Хоакин Феникс.
Как проходили съемки
Значительную часть фильма сняли в Англии — в качестве локаций использовались старинные загородные поместья и дворцы, натурные съемки шли в Вудстоке, Гринвиче, Оксфордшире, Сассексе и других графствах, где сохранился дух прошлого.
От идеи снимать во Франции создатели картины отказались, поэтому некоторым английским достопримечательностям пришлось превратиться во французские. Так, например, Линкольнский собор заменил собой Нотр-Дам, где короновали Наполеона.
Издание Daily Mirror сообщало, что Вестминстерский собор — главный католический храм Англии — продюсеры планировали "загримировать" под Кремль: построенный из красного кирпича и со множеством башен, благодаря работе художников-постановщиков он мог стать живой декорацией для сцен с Наполеоном в Москве. Однако съемочная группа получила отказ, и Кремль пришлось дорисовывать с помощью графики на монтаже.
Также в течение трех недель съемки проходили на Мальте: старинный форт Рикасоли в деревне Калькара превратился в место осады Тулона, где Наполеон одержал свою первую победу.
Съемки картины начались в феврале 2022 года и продолжались 62 дня, что довольно мало для проекта такого масштаба. Ради ускорения процесса каждый дубль снимали с восьми камер, а в батальных сценах их число доходило до 11. Было на съемках и впечатляющее количество актеров массовки — например, в "битве при Ватерлоо" участвовали более 800 человек, многие из которых были на лошадях.
По приблизительным расчетам, бюджет картины составил $130–200 млн. Финальный хронометраж фильма — 2 часа 38 минут, но Ридли Скотт рассказал, что у него есть "потрясающая" режиссерская версия, которая длится примерно четыре с половиной часа. В ней более подробно рассказывается о жизни Жозефины до встречи с Наполеоном. Скотт надеется, что стриминг Apple TV+, занимавшийся финансированием картины, покажет зрителям эту расширенную версию.
Что говорят критики
В западной, особенно во французской прессе "Наполеона" встретили неоднозначно. Рецензия в газете Le Figaro сводится к тому, что проект можно было бы назвать "Барби и Кен под властью империи", кроме того, критик Тьерри Ленц упрекнул Скотта в том, что фильм построен на искаженных исторических фактах. Адам Санчес из GQ написал, что в картине присутствует что-то "неуклюжее, неестественное и непреднамеренно смешное", а также отметил, что "все противоречие фильма заключается в желании поиграть с мифом о Наполеоне, даже если это означает придать ему вид незрелого ребенка, замаскированного в солдатский костюм".
Патрис Генифе, специалист по истории Французской революции и биограф Наполеона, заявил в интервью Le Point, что картина получилась "очень антифранцузской и совершенно пробританской", а также указал на некоторые фактические ошибки в фильме. Ридли Скотт на все нападки отреагировал быстро: "Французы не любят даже самих себя. Зрителям, которым я показал фильм в Париже, все понравилось". "Всяким историкам хочется задать вопрос: "Вы были там? Ой, тебя там не было. Тогда откуда знаешь?" — поделился размышлениями режиссер в беседе с Би-би-си.
Впрочем, есть у фильма и положительные отзывы: среди достоинств отмечены размах, с которым сняты сцены сражений, внимание к костюмам и деталям, а также юмор, который нечасто, но проскальзывает в диалогах. Относительно исполнителя главной роли мнения разделились: лауреата премии "Оскар" Хоакина Феникса все признают актером первой величины, однако некоторым он показался не совсем органичным в предложенной роли.
"Оказывается, самый большой недостаток "Наполеона" — это актер, который его играет. Трудно понять, почему Скотт выбрал Хоакина Феникса — одного из самых тонких, рецессивных, почти волшебных актеров, работающих сегодня, — на роль человека с таким властным темпераментом", — пишет Энн Хорнадей из Washington Post.
"Такие фильмы напоминают восхождение на гору. С земли вершина кажется очень далекой. Но вы со своими партнерами карабкаетесь наверх в этом невероятно сложном с точки зрения информации наборе лего, который нужно собрать, при этом детальки не подходят друг к другу, а вы уже на высоте 20 тыс. футов. Это непрерывный процесс изо дня в день, но именно поэтому я этим занимаюсь. Мне это нравится", — сказал Ридли Скотт в интервью Entertainment Weekly.
Выхода "Наполеона" в российских кинотеатрах не ожидается, но составить свое мнение о картине можно будет, как только она появится на стриминговом сервисе Apple TV+.