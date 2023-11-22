Неласковый, но нежный зверь. Что известно о фильме "Наполеон"

Картина выходит в мировой прокат 22 ноября, позже ее можно будет посмотреть на стриминговом сервисе Apple TV+

© Кадр из фильма "Наполеон"

Драма Ридли Скотта рассказывает о становлении, пути к власти, победах и поражениях Наполеона. Некоторые историки и критики, побывавшие на премьере, говорят о фактических неточностях, но Скотт и не скрывает, что его картина — это личный взгляд на историю одного из самых известных в мире правителей и полководцев. Режиссер проникся своим героем и в интервью Entertainment Weekly признался, что к каждому съемочному дню готовился так, будто планировал ход битвы. Что еще известно о создании и сюжете картины, а также чего ожидать от просмотра, рассказываем в нашем материале.

Видео дня

Осенью 2020 года, сразу же после завершения съемок боевика "Последняя дуэль", Ридли Скотт заявил, что собирается снять фильм про Наполеона. Через месяц стало известно, что главную роль в будущей картине исполнит Хоакин Феникс. Вместе кинематографисты уже работали, причем плодотворно: в 2001 году "Гладиатор" Скотта, где Феникс сыграл римского императора Коммода, получил пять статуэток "Оскар" и был признан лучшим фильмом. Тем не менее в интервью журналу Empire режиссер признался, что решил доверить роль французского полководца Хоакину после того, как увидел его в "Джокере". "Я смотрю на него и думаю:

"Этот маленький демон и есть Наполеон. Он даже выглядит так же", — поделился Скотт.

Сам же Феникс рассказал Empire, что у него была ностальгия по временам "Гладиатора" и он давно уже мечтал вновь поработать с Ридли Скоттом. Они вместе прочитали сценарий для "Наполеона", написанный Дэвидом Скарпой ("Все деньги мира", "Последний замок"), и значительно его изменили.

"Обычно мы так не делаем, но если тебя просит переписать сценарий Хоакин Феникс, у тебя нет выбора — ты сделаешь все для того, чтобы твоему главному актеру было максимально комфортно в своей роли. На самом деле, его идеи были очень конструктивными, и они помогли нам сделать новую версию сценария намного лучше", — рассказал Скотт.

В любви и войне

События фильма разворачиваются вокруг ключевых дат в жизни полководца. В первых сценах главный герой — еще молодой офицер, который ищет продвижения по службе. Он амбициозен и очень хочет власти, поэтому на фоне нестабильной политической ситуации во Франции идет даже на самые отчаянные шаги ради своей цели. Картина охватывает 26 важных для истории Франции, да и всего мира, лет: начиная с Великой французской революции 1789 года и заканчивая изгнанием Наполеона на остров Святой Елены в 1815 году.

Ридли Скотт выбрал, с одной стороны, оригинальную, с другой — очевидную и беспроигрышную концепцию: о жизни и карьере Наполеона он рассказывает через призму его личных отношений. Одной из главных героинь стала Жозефина Богарне — первая жена Наполеона, которую император называл своей главной и единственной любовью. Ее роль в фильме сыграла Ванесса Кирби ("Миссия невыполнима", "Корона").

"Мне не давала покоя одержимость этой женщиной. Мы все знаем, в какого зверя он превращался на поле боя. Знаем, что он мог обманывать, опустошать, убивать. Но ахиллесовой пятой Наполеона была Жозефина. И что самое интересное, он же совсем ее не впечатлил, этот маленький человечек", — размышляет режиссер.

Скотт считает, что Жозефину интересовали в первую очередь деньги и власть, а не чувства.

Отношения между Наполеоном и его избранницей действительно были сложными и полными интриг. Он женился на ней в 1796 году несмотря на то, что его родственники были против: Жозефина имела статус вдовы, двоих детей и была на шесть лет старше. Некоторые считают, что браку поспособствовал расчет: невеста была дворянкой, вращалась в светских кругах и близко общалась с представителями знати, в то время как сам Бонапарт только набирал авторитет. Однако если почитать сохранившиеся письма Наполеона к Жозефине, становится ясно, что полководец был действительно влюблен и даже одержим своей супругой.

"Я считаю его романтиком с мозгами математика… Он похож на влюбленного подростка, занимающегося практически плагиатом поэзии в своих письмах к Жозефине, — говорит Хоакин Феникс. — В этом есть даже что-то милое".

Поскольку Наполеон запомнился как завоеватель, особое внимание в фильме уделили батальным сценам. Предполагается, что зрители увидят шесть сражений, в которых французскими войсками командовал Бонапарт. Например, в картине показана осада Тулона в 1793 году, битвы при Ватерлоо и Аустерлице. Судя по трейлеру, освещается в фильме и Египетский поход Наполеона, в результате которого он планировал завоевать страну пирамид. Конечно же, Скотт воссоздал и вторжение Наполеона в Россию, которое обернулось крахом его армии и авторитета. При этом создатели фильма старались избегать клише байопиков наподобие вдохновляющих речей на поле боя и не хотели излишне романтизировать главного героя.

"Ведь также он ответственен за смерть миллионов людей", — напоминает Хоакин Феникс.

Как проходили съемки

Значительную часть фильма сняли в Англии — в качестве локаций использовались старинные загородные поместья и дворцы, натурные съемки шли в Вудстоке, Гринвиче, Оксфордшире, Сассексе и других графствах, где сохранился дух прошлого.

От идеи снимать во Франции создатели картины отказались, поэтому некоторым английским достопримечательностям пришлось превратиться во французские. Так, например, Линкольнский собор заменил собой Нотр-Дам, где короновали Наполеона.

Издание Daily Mirror сообщало, что Вестминстерский собор — главный католический храм Англии — продюсеры планировали "загримировать" под Кремль: построенный из красного кирпича и со множеством башен, благодаря работе художников-постановщиков он мог стать живой декорацией для сцен с Наполеоном в Москве. Однако съемочная группа получила отказ, и Кремль пришлось дорисовывать с помощью графики на монтаже.

Также в течение трех недель съемки проходили на Мальте: старинный форт Рикасоли в деревне Калькара превратился в место осады Тулона, где Наполеон одержал свою первую победу.

Съемки картины начались в феврале 2022 года и продолжались 62 дня, что довольно мало для проекта такого масштаба. Ради ускорения процесса каждый дубль снимали с восьми камер, а в батальных сценах их число доходило до 11. Было на съемках и впечатляющее количество актеров массовки — например, в "битве при Ватерлоо" участвовали более 800 человек, многие из которых были на лошадях.

По приблизительным расчетам, бюджет картины составил $130–200 млн. Финальный хронометраж фильма — 2 часа 38 минут, но Ридли Скотт рассказал, что у него есть "потрясающая" режиссерская версия, которая длится примерно четыре с половиной часа. В ней более подробно рассказывается о жизни Жозефины до встречи с Наполеоном. Скотт надеется, что стриминг Apple TV+, занимавшийся финансированием картины, покажет зрителям эту расширенную версию.

Что говорят критики

В западной, особенно во французской прессе "Наполеона" встретили неоднозначно. Рецензия в газете Le Figaro сводится к тому, что проект можно было бы назвать "Барби и Кен под властью империи", кроме того, критик Тьерри Ленц упрекнул Скотта в том, что фильм построен на искаженных исторических фактах. Адам Санчес из GQ написал, что в картине присутствует что-то "неуклюжее, неестественное и непреднамеренно смешное", а также отметил, что "все противоречие фильма заключается в желании поиграть с мифом о Наполеоне, даже если это означает придать ему вид незрелого ребенка, замаскированного в солдатский костюм".

Патрис Генифе, специалист по истории Французской революции и биограф Наполеона, заявил в интервью Le Point, что картина получилась "очень антифранцузской и совершенно пробританской", а также указал на некоторые фактические ошибки в фильме. Ридли Скотт на все нападки отреагировал быстро: "Французы не любят даже самих себя. Зрителям, которым я показал фильм в Париже, все понравилось". "Всяким историкам хочется задать вопрос: "Вы были там? Ой, тебя там не было. Тогда откуда знаешь?" — поделился размышлениями режиссер в беседе с Би-би-си.

Впрочем, есть у фильма и положительные отзывы: среди достоинств отмечены размах, с которым сняты сцены сражений, внимание к костюмам и деталям, а также юмор, который нечасто, но проскальзывает в диалогах. Относительно исполнителя главной роли мнения разделились: лауреата премии "Оскар" Хоакина Феникса все признают актером первой величины, однако некоторым он показался не совсем органичным в предложенной роли.

"Оказывается, самый большой недостаток "Наполеона" — это актер, который его играет. Трудно понять, почему Скотт выбрал Хоакина Феникса — одного из самых тонких, рецессивных, почти волшебных актеров, работающих сегодня, — на роль человека с таким властным темпераментом", — пишет Энн Хорнадей из Washington Post.

"Такие фильмы напоминают восхождение на гору. С земли вершина кажется очень далекой. Но вы со своими партнерами карабкаетесь наверх в этом невероятно сложном с точки зрения информации наборе лего, который нужно собрать, при этом детальки не подходят друг к другу, а вы уже на высоте 20 тыс. футов. Это непрерывный процесс изо дня в день, но именно поэтому я этим занимаюсь. Мне это нравится", — сказал Ридли Скотт в интервью Entertainment Weekly.