Нолан рассказал о съемках самой эмоциональной сцены «Интерстеллара»

Для меня как для родителя это был очень мощный эпизод. Этот потрясающий фрагмент всегда был для меня Северной звездой фильма. Сначала мы сняли реакцию Макконахи крупным планом. В кино не принято снимать так подобные сцены, но Мэттью не видел самих видеообращений до начала съёмок — мы засняли их все заранее, чтобы всё было готово сразу, — и он захотел показать нам свою первую реакцию. Мы дважды сняли его крупным планом, и, кажется, я использовал второй дубль, потому что первый был слишком сырой. Последним кусочком головоломки стала прекрасная музыка Ханса Циммера — сперва мы не могли найти треку его место, однако потом весь паззл сошёлся.