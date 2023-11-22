Актер Пореченков заявил, что мечтает переехать в Крым

— Опишите проект "Хоккейные папы" несколькими словами. — Озорное и положительное семейное кино, которое рассказывает о семейных ценностях, спорте и увлеченности. Замечательный фильм! — Расскажите о своем персонаже — кто он, какой у него характер, чем он вам симпатичен? — Это сложный персонаж, который изменится по ходу фильма. Человек был одним, а станет другим — и это прекрасно! Он поймет, что семья и дети — это самое главное. И что команда тоже очень важна. — Существует несколько успешных отечественных проектов о хоккее — "Легенда N17", сериал "Молодежка" и другие. На ваш взгляд, есть ли у "Хоккейных пап" шанс встать с ними в один ряд и популяризировать занятия хоккеем? — Да, мы точно хотим встать с ними в один ряд. — Ваших хоккейных навыков было достаточно для съемок в фильме? Требовались ли серьезные тренировки? — Да, навыков было достаточно, но тренировки все равно были нужны. В шесть утра мы выходили на лед, специально приезжали с баулами и клюшками. Тренировались до театра и другой нашей основной работы, все актеры очень ответственно отнеслись к подготовке. Нас тренировал друг, товарищ и коллега Саша Мартьянов, который снимался с нами в кино. — Несколько лет назад в СМИ были новости о том, что вы ходите на хоккей, чтобы поддержать своего товарища, хоккеиста Павла Дацюка. Продолжаете ли вы посещать матчи, за какую команду болеете? — Продолжаю, болею за петербургский СКА. А Паша — прекрасный, замечательный, легендарнейший хоккеист и очень хороший человек. Вот так и напишите. Он очень много сделал для популяризации этого вида спорта. — Герои фильма ради своих детей готовы стать хоккеистами, даже если никогда не выходили на лед. На месте героев вы поступили бы так же? — Да, родители именно так и должны поступать. А как по-другому? Вообще, ценности, о которых мы говорим в фильме, — это любовь к детям и своей стране, уважение старших. Это базовые вещи. Естественно, любой нормальный родитель ради своих детей не только на коньки встанет. — Всегда ли вы на стороне своих детей, даже если они не правы? Как вы объясняете им это? — Сложный вопрос. У нас бывают конфликтные ситуации. Бывают моменты, когда они чего-то не понимают, иногда я не могу их понять. Я пытаюсь уберечь детей от тех ошибок, которые совершал сам. Иногда они прислушиваются, иногда — хулиганят, но это нормально для детей. Они для нас всегда будут детьми, даже когда им будет 50 лет. Мы стараемся им соломку подстелить, уберечь от каких-то волнений. Разговаривать с детьми надо. А самое главное — любить. — Ваш сын Владимир также снимается в кино и служит в МХТ им. Чехова. Какой вы для него отец? Стараетесь ли уделять ему внимание и поддерживать его советами - или наблюдаете за его карьерой со стороны? — Нет, мы даже не здороваемся. Шучу, конечно. Когда он у меня спрашивает что-то — конечно, я даю ему советы, потому что у меня опыта побольше. Мы дружим, советуемся и по профессии, и в жизни. У нас прекрасные отношения. Он серьезный артист, играет в спектаклях больше, чем я. Сейчас у него большие работы в кино, два сериала. Надеюсь, что они тоже будут успешными. — Что чувствуете, глядя на его успехи? — Я радуюсь, что он занялся делом, которое приносит ему удовлетворение. Радуюсь, что он растет и становится большим артистом. Это очень приятно. — Есть ли в вашей семье определенные правила и традиции? — Мы собираемся на семейные праздники, в воскресенье ходим в храм. Я считаю, что на все дни рождения семья должна собираться за одним столом. — Есть ли у вас мечта переехать с семьей из Подмосковья в другое место — например, в какой-нибудь теплый регион? — В Крым — но это в будущем, как позволит работа, время и финансы. — Продолжение сериала "Агент национальной безопасности" вышло спустя около 20 лет после оригинального шоу. Какие у вас ощущения от возвращения к одной из ваших первых больших ролей? — Во-первых, я встретился с Дмитрием Светозаровым — потрясающим режиссером и умнейшим человеком. Это для меня самое значимое, что произошло. Дальше пусть уже зритель оценит. А я сериал еще не посмотрел. — За что вы благодарны этому проекту? — За все. Когда мы начинали сниматься, не было ничего — от слова совсем. Это был второй такой сериал после "Улиц разбитых фонарей". Можно сказать, тогда было зарождение нового российского кинематографа. Меня узнали по этой картине, я получил колоссальный опыт, работая с великолепными артистами — с Андрюшкой Краско, Андреем Толубеевым, Вадимом Яковлевым, с прекрасными режиссерами. Это счастье, что я оказался на этом проекте. — Какие фильмы и сериалы с вашим участием вызывают у вас особенную гордость? — У меня есть хороший сериал "Ликвидация", фильм "Поддубный", "Исаев". А недавно вышла картина "Русский крест". — Вы в индустрии уже много лет, за это время она очень выросла технически, форматы стали более динамичными. А меняются ли люди, работа в коллективе? — Как были негодяи, так и остались. Шутка. Люди не меняются и остаются преданными своему делу, тащат все на себе. Нас отрубили от мирового кинематографа — но, мне кажется, это пойдет нам только на пользу. Мы должны развивать свое кино, пробиваться к зрителю, доносить смыслы, разговаривать с ним, понимать, что происходит. А люди, которые работают в кино, — увлеченные и самоотверженные. Иногда бывает сложновато, но они все выдерживают, потому что любят это дело. Только в этом заключается суть — если ты любишь свое дело, со временем оно начинает любить тебя. — А современная молодежь для вас — какая она? Каких ребят вы могли бы поставить другим в пример? — Недавно приехал из Белгорода, мы там смотрели кино, был полный зал, потом я разговаривал с молодежью. Они задавали очень умные и сложные вопросы — пытливые ребята, хотят до чего-то докопаться, открыто рассказывают о своей жизни. — В каких социально значимых проектах вы задействованы? — Вот как раз в Белгороде мы открывали Центр художественной гимнастики "Сирень". Губернатор Вячеслав Гладков пригласил меня поучаствовать в этом мероприятии. Также там были министр спорта России Олег Матыцин, гимнастка Светлана Хоркина. Белгородская область удивляет тем, что там большое внимание уделяется детям и спортсменам. Там открыли центр адаптивного спорта, мы посмотрели три новых сертифицированных футбольных поля — в общем, очень круто.