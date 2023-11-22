Новый фильм с Энтони Хопкинсом "Одна жизнь" выйдет в России
Фильм Джеймса Хоуза "Одна жизнь" с сэром Энтони Хопкинсом в главной роли официально выйдет в России.
Премьера ленты, показанной на кинофестивале в Торонто, состоится 11 апреля следующего года.
Картина расскажет реальную историю, описанную в книге Барбары Уинтон "Если это не невозможно... Жизнь сэра Николаса Уинтона" (If Itʼs Not Impossible… The Life of Sir Nicholas Winton).
Главный герой, которого играет Хопкинс, - банкир Николас Уинтон, который во время Второй мировой войны спас более шестисот детей-беженцев от гибели в концлагерях.
В ролях также: Хелена Бонем Картер, Ромола Гарай, Лена Олин, Джонатан Прайс, Джонни Флинн и многие другие.