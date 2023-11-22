Новый фильм с Энтони Хопкинсом "Одна жизнь" выйдет в России

Фильм Джеймса Хоуза "Одна жизнь" с сэром Энтони Хопкинсом в главной роли официально выйдет в России.

Премьера ленты, показанной на кинофестивале в Торонто, состоится 11 апреля следующего года.

Картина расскажет реальную историю, описанную в книге Барбары Уинтон "Если это не невозможно... Жизнь сэра Николаса Уинтона" (If Itʼs Not Impossible… The Life of Sir Nicholas Winton).