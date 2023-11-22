На экраны выходит "Нандор Фодор и Говорящий мангуст"

Этот британский фильм нужно смотреть хорошо подготовленным - иначе врубиться в предлагаемый абсурд будет трудно, многие уйдут с середины. Но если знать подноготную - становится интересно.

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Странным кажется уже название: "Нандор Фодор и Говорящий мангуст". Что за Нандор Фодор? В Европе это имя известно немногим меньше, чем Шерлок Холмс. Он был знаменитейший ученый венгерского происхождения, спец по паранормальным явлениям, автор сенсационных статей и книг. Как утверждали коллеги, он исследовал не столько привидений, криптидов и полтергейстов, сколько природу человеческих заблуждений - фантазмов, которые люди проецируют в реальную жизнь. И случай с говорящим мангустом - один из самых нашумевших: в 1930-е годы им занимались такие светила, как Нандор Фодор и Гарри Прайс, об их трудах спорила вся Британия.

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Однажды, разбираясь в обильной корреспонденции о расплодившихся призраках, Фодор наткнулся на интригующее письмо: его коллега доктор Прайс сообщал, что фермерская семья Ирвингов держит у себя дома говорящего мангуста по имени Джефф. Зверька никто никогда не видел, но его голос постоянно слышен в доме - мангуст о чем-то толкует, читает стихи, даже распевает песенки. С ним можно побеседовать - и он ответит. Не наугад, как попугай, а осмысленно, даже остроумно.

Стоит ли говорить, что скептик-парапсихолог немедленно отправился на этот остров Мэн, чтобы лично разоблачить фейк.

Фильм этот сомнительный процесс воспроизводит подробно, во всех деталях и с преувеличенной серьезностью, но, как и положено истинно британскому фильму, с иронией, разлитой в каждой актерской интонации. Что и дало основание дистрибьюторам обозначить картину как комедию, но хохота в зрительном зале не будет - только неопределенная, блуждающая, часто растерянная улыбка: это нас так дурачат?

Если говорить о стиле картины, он ближе всего, как ни странно, к манере нашего режиссера-мистификатора Алексея Федорченко. Та же серьезность абсурдятины, та же взрывная смесь как бы научного документального подхода с фантастичностью исследуемых гипотез, тот же привкус неопровержимой "мокументальности".

Саймон Пегг в роли Фодора играет человека, вынужденного заниматься заведомой ерундой и загнанного в тупик невероятным, но очевидным. Минни Драйвер в роли его верной ассистентки Энн - само терпение, понимание и участие. Ирвинга, владельца фермы, Тим Брауни играет как прямого антипода материалиста Фодора - его герой рассуждает о фантастическом существе как о чем-то вполне банальном, наподобие домашней собачки. Что только усиливает впечатление грандиозной мистификации. Окончательно запутывает и героев, и зрителей появление Джессики Балмер в роли дочери Ирвинга Вари, которая демонстрирует впечатляющее искусство чревовещания (русский дубляж фильма здесь восхитителен).

Но это не просто экранизированный анекдот, основанный на исторических персонажах и реально приключившемся с ними реальном случае. Для режиссера Адама Сигала, он же сценарист фильма, это еще и возможность, так сказать, философского эссе. Малобюджетная, но изысканно снятая картина состоит в основном из провокационных диалогов. Первый, важный, случится на самом старте, когда ученый Фодор в интервью распространяется об относительности веры и знания. Вот он якобы видит в углу бородача, который корчит рожи, а другие видят, что угол пуст. Доказать ему, что старика нет, невозможно: он же его видит! А тогда что есть реальность? Не зависимая от нас объективная сущность или всего только эманация нашего сознания, нашей фантазии, наших грез?

Но самый неразрешимый вопрос задаст ему мангуст Джефф: а что, если там, по ту сторону, нет ни ада, ни рая - ничего нет? Как ничего не было и до нашего рождения. Тут даже скептичный Фодор окажется на грани безумия: человеку легче верить, что "весь он не умрет", и точного знания в этой области он явно страшится - не хочет. А отсюда полшага до сомнения в существовании якобы предписанных нам судеб и самого Всевышнего. Лукавый мангуст на все это, разумеется, не ответит, но зритель покинет кинозал в куда более взъерошенных чувствах. Конечно, все эти философические максимы в фильме были ему преподаны, как на детском утреннике, в простейшем виде - но они вечно волнуют людей, и человечество вечно пребывает в поисках кто загробных призраков, кто всесильных НЛО, а кто говорящих мангустов, декламирующих стихи прежде, чем они были написаны.