Фильм «Кощей. Начало» – победитель VI Большого Детского фестиваля

Полнометражный анимационный фильм «Кощей. Начало«, созданный студией «Паровоз» по заказу медиахолдинга «Цифровое Телевидение», одержал победу в номинации «Лучший анимационный фильм для детей. Полный метр».

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Торжественная церемония закрытия VI Большого Детского фестиваля состоялась 21 ноября.

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В этом году на участие в фестивале было подано более 600 заявок из России и зарубежных стран, в конкурсной программе приняли участие 78 проектов из 25 регионов.

Победителей выбрало детское жюри, в состав которого вошли 27 человек: маленькие актёры, музыканты, спортсмены, художники, победители Всероссийских школьных олимпиад в возрасте от 8 до 16 лет из шести различных регионов.

Большой Детский фестиваль проводится с 2018 года в рамках реализации федерального партийного проекта «Культура малой Родины», художественный руководитель фестиваля — народный артист России Сергей Безруков.

В конкурсной программе VI Большого Детского фестиваля было представлено 15 номинаций по направлениям «Театр», «Кино», «Анимация», «Книга», а также специальные номинации: «Лучший инклюзивный спектакль», «Театр-школе» и «Мой любимый край».

Анимационный фильм «Кощей. Начало» вырос из вселенной популярного анимационного сериала «Сказочный патруль».

История рассказывает о том, как Кощей отправляется мстить Ледяному монстру, виновному в гибели родных. Компанию герою составляет разговорчивый Меч Кладенец, обаятельная циркачка Мэй, хитрая Баба-Яга, а также волшебницы из самого «Сказочного патруля».

«Кощей. Начало» стал самым кассовым российским анимационным фильмом 2021 года, собрав 130 миллионов рублей в России и СНГ, и вошёл в тройку самых популярных отечественных мультфильмов за период пандемии.

В 2022 году фильм получил престижную премию «ТЭФИ-KIDS» в номинации «Лучший анимационный фильм для детей», стал победителем XXVII Открытого российского анимационного фестиваля в Суздале и трех международных кинофестивалей — Sochi Film Festival, ZILANT и White Nights Film Festival, а также вошел в шорт-лист Национальной премии в области кинематографии «Золотой орёл».

Кроме того, фильм занял второе место на XIII Анимационном форуме в Каире и назван лучшим полнометражным фильмом на VII Международном фестивале в Ajayu в Перу.