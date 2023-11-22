8 культовых мультфильмов всех времен

Редакция "Клео.ру" представляет список восьми полнометражных анимационных мультфильмов, которые стали настоящими шедеврами и заслужили пристальное внимание публики всех возрастов.

© Кадр из фильма "Король Лев"

1. "Король Лев" (1994)

Видео дня

Этот великолепный мультфильм от студии "Disney" раскрывает историю львенка по имени Симба, который должен взять на себя тяжелый груз королевского наследия. Сочетая потрясающую визуальную красоту, захватывающий сюжет и незабываемую музыку, "Король Лев" стал одним из любимых мультфильмов многих поколений.

2. "ВАЛЛ-И" (2008)

В этом замечательном мультфильме от студии "Pixar" мы погружаемся в мир будущего, захваченного мусором и безжизненным городом. Главный герой – робот ВАЛЛ-И, который испытывает чувства и стремится найти истинное счастье. "ВАЛЛ-И" восхитительно сочетает в себе фантастику, приключения, романтику и глубокий смысл бытия.

3. "Вверх" (2009)

"Вверх" – удивительное путешествие старика Карла Фредриксена и его необычного спутника Рассела. Этот полнометражный мультфильм от "Pixar" объединяет тепло и юмор с серьезными темами, такими как потеря близких и нахождение истинного смысла жизни. Карл, чтобы исполнить обещание своей покойной жены, привязывает свой дом к тысяче воздушных шариков и устремляется в эпическое приключение в сторону сказочной земли. "Вверх" – это история о дружбе, семье и большом сердце.

4. "В поисках Немо" (2003)

Студия "Pixar" вновь поразила зрителей с веселым и трогательным приключением про рыбку, запертую в аквариуме и ее отважного отца, который собирается найти и спасти ее. Этот фильм стал настоящей сенсацией благодаря своему умению сочетать юмор, эмоциональную глубину и невероятные визуальные эффекты.

5. "Корпорация монстров" (2001)

В этом захватывающем мультфильме мы попадаем в мир существ, которые пугают детей для сбора энергии. Когда одна маленькая девочка оказывается в их мире, монстры узнают, что быть "страшилищем" не так важно, как дружба и забота. "Корпорация монстров" исследуя темы страха, дружбы и самоидентификации, стал одним из самых популярных мультфильмов студии "Pixar".

6. "Шрек" (2001)

"Шрек"– это история о зеленом огре с большим сердцем и его прекрасной принцессе Фионе, созданная студией "DreamWorks". Этот полнометражный мультфильм с необычными персонажами и уместным чувством юмора ворвался в сердца зрителей всего мира. "Шрек" сочетает в себе удивительную анимацию, захватывающий сюжет и впечатляющую музыку, раскрывая темы принятия себя таким, какой ты есть, и настоящей любви.

7. "Холодное сердце" (2013)

Это сказочная история о принцессе Эльзе, которая обладает волшебными способностями замораживать все вокруг от студии "Disney". С потрясающей музыкой и захватывающим сюжетом, мультфильм "Холодное сердце" овладел чувствами многих детей и взрослых по всему миру.

8. "Как приручить дракона" (2010)

"Как приручить дракона" – это потрясающий фэнтезийный мир, созданный студией "DreamWorks". Фильм рассказывает о дружбе аутсайдера по имени Иккинг и дракона Беззубика. Преодолевая свои различия, они объединяются, чтобы спасти свой народ и доказать, что разные миры могут существовать рука об руку. Мультфильм смешивает в себе удивительную анимацию, умные диалоги и трогательные моменты, показывая путь к сопереживанию и принятию других.