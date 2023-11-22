7 фильмов и сериалов, где показаны здоровые отношения
Романтические отношения, которые мы видим в кино и сериалах, редко бывают спокойными и счастливыми — вспомнить хотя бы Кэрри Брэдшоу и ее бурную личную жизнь. Но иногда даже любителям драмы хочется посмотреть на любовь без надрыва и трагедий. Делимся подборкой сериалов и фильмов, герои которых смогли построить здоровые отношения — или хотя бы стремятся к этому.
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«Семейка Аддамс»
Год: 1991
Режиссер: Барри Зонненфельд
На первый взгляд вся семья Аддамсов кажется странной и неправильной — чего только стоит живая рука по имени Вещь и своеобразные увлечения детей. Но в то же время Аддамсы — одна из самых счастливых и здоровых киносемей. И прежде всего это проявляется в отношениях Мортиши и Гомеса. Страсть, уважение, безусловная поддержка, обсуждение важных решений — в общем, у этой пары есть чему поучиться.
«Следом за жизнью»
Годы: 2019–2022
Режиссер: Рики Джервэйс
Тони Джонсон — журналист, который работает в бесплатной газете. Недавно у него умерла жена, Лиза, и он пытается пережить это не слишком здоровыми способами вроде виски и грубости в адрес окружающих. Тони пересматривает видео с памятными моментами из семейной жизни — и именно здесь мы видим, какими счастливыми были его отношения с женой. Взаимопонимание, дурацкие шутки и розыгрыши, забота друг о друге, желание преодолевать трудности вместе — все это делает Тони и Лизу одной из самых приятных экранных пар.
«Когда Гарри встретил Салли»
Год: 1989
Режиссер: Роб Райнер
Шестое место в топ-10 романтических комедий по версии Американского института кино — и отличная история о том, как дружба перерастает в любовь. Да, Гарри и Салли было непросто стать друзьями, а затем признать, что они влюблены. Но именно такой путь сделал их одной из самых гармоничных пар, где партнеры принимают и дополняют друг друга — не идеализируя и не скрывая свои чувства и мнения.
«Дэдпул»
Год: 2016
Режиссер: Тим Миллер
Не самый очевидный выбор — вряд ли кто-то будет смотреть супергеройский боевик ради здоровых отношений. Тем не менее Уэйд Уилсон и его подруга Ванесса явно к ним стремятся. Вместе они чувствуют себя в полной гармонии и, хотя сам Уэйд не сразу это понимают, готовы поддерживать и принимать друг друга в любых ситуациях. Даже когда после неудачных опытов один из партнеров превращается в обезображенного неубиваемого сверхчеловека.
«Джентльмены»
Год: 2019
Режиссер: Гай Ричи
Микки Пирсон — человек не самых высоких моральных качеств: наркоторговец, построивший целую империю. Несмотря на это, он отличный муж — и его отношениям с Розалиндой Пирсон можно только позавидовать. Супруги идеально дополняют друг друга, разделяют общие ценности (пусть и не всегда этичные) и готовы защищать партнера любыми способами. Но при этом и Микки, и Розалинда вполне самодостаточны — их любовь не перетекает в созависимость.
«Клиника»
Годы: 2001–2010
В этом сериале несколько романтических сюжетных линий, но, пожалуй, самая здоровая и счастливая — у Терка и Карлы. Они хорошо дополняют друг друга. Терк немного инфантильный, но он проще относится ко многим вещам и поддерживает Карлу, которая серьезнее и ответственнее подходит к жизни. Их отношения развиваются постепенно — от легкого романа до настоящей семьи. Партнеры учатся доверять друг другу, вместе справляются с трудностями и меняются к лучшему.
«Отпуск по обмену»
Год: 2006
Режиссер: Нэнси Майерс
Айрис Симпкинс и Аманда Вудс живут в 10 000 километров друг от друга. Перед Рождеством они договариваются обменяться жильем на время отпуска. Аманда знакомится с Грэмом, братом Айрис, и у них завязывается роман. Однозначно назвать эти отношения здоровыми сложно — в фильме мы видим только их начало. Но даже здесь у героев есть чему поучиться. Они честно говорят о своих опасениях и желаниях, обозначают границы — для старта это очень даже неплохо.
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