7 фильмов и сериалов, где показаны здоровые отношения

Романтические отношения, которые мы видим в кино и сериалах, редко бывают спокойными и счастливыми — вспомнить хотя бы Кэрри Брэдшоу и ее бурную личную жизнь. Но иногда даже любителям драмы хочется посмотреть на любовь без надрыва и трагедий. Делимся подборкой сериалов и фильмов, герои которых смогли построить здоровые отношения — или хотя бы стремятся к этому.

© Кадр из фильма

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Видео дня

«Семейка Аддамс»

Год: 1991

На первый взгляд вся семья Аддамсов кажется странной и неправильной — чего только стоит живая рука по имени Вещь и своеобразные увлечения детей. Но в то же время Аддамсы — одна из самых счастливых и здоровых киносемей. И прежде всего это проявляется в отношениях Мортиши и Гомеса. Страсть, уважение, безусловная поддержка, обсуждение важных решений — в общем, у этой пары есть чему поучиться.

«Следом за жизнью»

Годы: 2019–2022

Тони Джонсон — журналист, который работает в бесплатной газете. Недавно у него умерла жена, Лиза, и он пытается пережить это не слишком здоровыми способами вроде виски и грубости в адрес окружающих. Тони пересматривает видео с памятными моментами из семейной жизни — и именно здесь мы видим, какими счастливыми были его отношения с женой. Взаимопонимание, дурацкие шутки и розыгрыши, забота друг о друге, желание преодолевать трудности вместе — все это делает Тони и Лизу одной из самых приятных экранных пар.

«Когда Гарри встретил Салли»

Год: 1989

Шестое место в топ-10 романтических комедий по версии Американского института кино — и отличная история о том, как дружба перерастает в любовь. Да, Гарри и Салли было непросто стать друзьями, а затем признать, что они влюблены. Но именно такой путь сделал их одной из самых гармоничных пар, где партнеры принимают и дополняют друг друга — не идеализируя и не скрывая свои чувства и мнения.

«Дэдпул»

Год: 2016

Не самый очевидный выбор — вряд ли кто-то будет смотреть супергеройский боевик ради здоровых отношений. Тем не менее Уэйд Уилсон и его подруга Ванесса явно к ним стремятся. Вместе они чувствуют себя в полной гармонии и, хотя сам Уэйд не сразу это понимают, готовы поддерживать и принимать друг друга в любых ситуациях. Даже когда после неудачных опытов один из партнеров превращается в обезображенного неубиваемого сверхчеловека.

«Джентльмены»

Год: 2019

Режиссер: Гай Ричи

Микки Пирсон — человек не самых высоких моральных качеств: наркоторговец, построивший целую империю. Несмотря на это, он отличный муж — и его отношениям с Розалиндой Пирсон можно только позавидовать. Супруги идеально дополняют друг друга, разделяют общие ценности (пусть и не всегда этичные) и готовы защищать партнера любыми способами. Но при этом и Микки, и Розалинда вполне самодостаточны — их любовь не перетекает в созависимость.

«Клиника»

Годы: 2001–2010

В этом сериале несколько романтических сюжетных линий, но, пожалуй, самая здоровая и счастливая — у Терка и Карлы. Они хорошо дополняют друг друга. Терк немного инфантильный, но он проще относится ко многим вещам и поддерживает Карлу, которая серьезнее и ответственнее подходит к жизни. Их отношения развиваются постепенно — от легкого романа до настоящей семьи. Партнеры учатся доверять друг другу, вместе справляются с трудностями и меняются к лучшему.

«Отпуск по обмену»

Год: 2006