Режиссер Переверзев заявил, что Минкульт не запрещал выход фильма «Брат-3»

Министерство культуры не отказывало официально в выдаче прокатного удостоверения фильму «Брат-3», рассказал в интервью NEWS.ru режиссёр и продюсер ленты Валерий Переверзев. По его словам, вопрос находится в «стадии принятия решения».

© Кадр из фильма

В данный момент никакого отказа в выдаче прокатного удостоверения нет. Есть размышления [представителей Минкульта] о том, выдавать или не выдавать [удостоверение], — подчеркнул Переверзев.

По его словам, представители Минкульта высказали по телефону некоторые замечания, которые, по мнению Переверзева, носят скорее бытовой, эстетический и художественный характер, нежели юридический. Так, от авторов фильма потребовали изменить название ленты и поменять шрифт. При этом, как отметил Переверзев, встреч с представителями Министерства нет, официальные письма оттуда также отсутствуют, а общение сводится к телефонным разговорам.

Режиссер считает, что по закону киногруппа имеет право оставить название «Брат-3». Однако он допустил и смену наименования, если это станет «камнем преткновения» и будет мешать показу фильма.

Ранее Министерство культуры России не выдало прокатное удостоверение фильму «Брат-3», заявил директор кинокомпании HHG Владислав Пастернак. Он уточнил, что речь идет не об отмене проката ленты, а о переносе даты. Под удар попал предстоящий показ фильма в Тамбове, где проходили съемки, и в Санкт-Петербурге. Как отметил Пастернак, затраченные на раскрутку «Брата-3» средства сгорят. По его словам, кинотеатры уже составили расписание на следующую неделю и случившееся только прибавит всем работы, «не сделав фильм лучше».