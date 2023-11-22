«Кидок зрителя». Кинокритик оценил продолжение «Не родись красивой»

Отчасти продолжение таких сериалов спустя 15–20 лет — своего рода кидок зрителя, поэтому обычно у них не бывает полноценного успеха. Если будет реальный успех, это чудо. А вообще, так не делается. Сериалы ситкомовского, мыльного типа, такие как «Не родись красивой», «Папины дочки», где дикое количество серий, если они успешны, нужно ковать железо, пока горячо. И продолжать их до того момента, пока они окончательно не выдохнутся, — отметил он.