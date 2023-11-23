Кристина Орбакайте вернулась на ТВ

Певица Кристина Орбакайте анонсировала в соцсети выход сериала "Тест на беременность" со своим участием.

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Исполнительница опубликовала трейлер нового сезона шоу, который выйдет 27 ноября на Первом канале. Исполнительница сыграла в нем роль главврача Нины Артамоновой.

Еще в марте Орбакайте рассказывала, что учила латынь для съемок в "Тесте на беременность". Она также признавалась, что наблюдала за врачами, которые работают в клинике для роли.

"Честно, у меня ощущение от них как от небожителей. Это люди, которые могут стоять над операционным столом часами", - говорила Орбакайте.

В конце августа актриса Светлана Иванова рассказывала в интервью, что ей было комфортно сниматься с Орбакайте в сериале.