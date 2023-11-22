«Не очень верю во вторые части». Нелли Уварова высказалась о продолжении «Не родись красивой»

«Я знаю, что есть желание снимать [продолжение], но такое желание есть последние 17 лет. Мне обещали прислать сценарий для обсуждения. Пока нет сценария, я не могу даже приступать к переговорам. Не очень верю во вторые части», — призналась артистка.