Сегодня Пятницей будешь ты: выходит триллер «Остров изгоев»

11 января в российский прокат выходит триллер «Остров изгоев». Это история о борьбе за выживание влюбленной пары.

По сюжету, пара отправляется в путешествие мечты, которое неожиданно превращается в борьбу за выживание. После крушения яхты они оказываются на необитаемом острове, где шансы выжить ничтожно малы. Теперь их судьба зависит только от них самих…