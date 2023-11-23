Сегодня Пятницей будешь ты: выходит триллер «Остров изгоев»
11 января в российский прокат выходит триллер «Остров изгоев». Это история о борьбе за выживание влюбленной пары.
По сюжету, пара отправляется в путешествие мечты, которое неожиданно превращается в борьбу за выживание. После крушения яхты они оказываются на необитаемом острове, где шансы выжить ничтожно малы. Теперь их судьба зависит только от них самих…
Режиссером фильма выступил Тома Бидеген, работавший ранее над сценариями таких картин, как оскароносная драма «CODA: Ребенок глухих родителей», фильм «Пророк», завоевавший приз премии «Сезар» за «Лучший сценарий», ленты «Братья Систерс», «Ржавчина и кость», сериал «Бюро» и многие другие.
Главные роли в картине исполнили номинанты на премию «Сезар» – Жиль Леллуш («Влюбись в меня, если осмелишься», «Враг государства №1») и Мелани Тьерри («Ларго Винч: Начало», «Легенда о пианисте»).